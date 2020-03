Tres de marzo en Vitoria, olvidado por la justicia española, pero no por la historia

44 años. Ese es el tiempo que ha pasado desde el fatídico tres de marzo de 1976, cuando una carga policial acabó con la vida de cinco trabajadores que celebraban una asamblea laboral en la Iglesia de San Francisco, en el barrio de Zaramaga, en Vitoria. La policía utilizó gases lacrimógenos para desalojar a los cerca de 4.000 trabajadores en huelga que estaban allí reunidos. En medio del pánico, los trabajadores empezaron a salir y para consternación general, la policía les disparó con pelotas de goma y armas de fuego. La masacre se saldó con cinco trabajadores muertos y un recuerdo marcado a sangre y fuego en la historia de la ciudad y en las de las víctimas. Y es que la matanza de ese tres de marzo siempre tiene un lugar en la memoria de la ciudad, pero no en la justicia española, ya que ni se investigó ni se celebró juicio.

La Asociación de Víctimas del Tres de Marzo lleva décadas intentando que los responsables de lo ocurrido den cuenta ante la justicia. Uno de sus últimos cartuchos se juega el próximo 20 de marzo. Para ese día está previsto que la jueza argentina María Servini tome declaración en la Embajada argentina en Madrid a Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en la Transición. Martín Villa está siendo investigado por la jueza Servini desde octubre de 2014 por su supuesta responsabilidad en los sucesos del tres de marzo en Vitoria. Servini es la encargada de la investigación por crímenes de genocidio y de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista desde el 18 de julio de 1936 hasta el 17 de junio de 1977.

Sin embargo, Andoni Txasko, portavoz de la Asociación Víctimas del Tres de Marzo no las tiene todas consigo. "No hay que perder el optimismo, pero hay que ser conscientes de la dificultad. Cuando el Ministerio de Exteriores de Argentina se ha puesto en contacto con el Gobierno español para decirles que se iba a producir esta declaración, desde el Ministerio de Justicia le han dicho que no basta con el exhorto que se mandó, sino que hace falta un exhorto internacional, según el tratado bilateral que tienen Argentina y España. Se trata de un tecnicismo más que demuestra la falta de voluntad política".

De momento, la cita del 20 de marzo se mantiene. "Existe una directriz para que ningun jugado en España atienda cuestiones relacionados con el franquismo, que se consideran prescritas y amnistiadas. Por eso, pedimos a este Gobierno progresista que permita a la jueza Servini viajar a España y tomar declaración a Martín Villa. Para nosotros es muy importante, sería la primera vez que se toma declaración a uno de los imputados por los crímenes del franquismo".

El caso es que Martín Villa está dispuesto a declarar. Sostiene que solo intervino al conocerse la masacre, adoptando medidas para evitar más violencia y para devolver la calma a la ciudad.