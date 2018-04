Los pensionistas no dan tregua: rechazan el acuerdo entre Gobierno y PNV porque "es un parche"

Para los jubilados y pensionistas de Bizkaia no hay tregua ni puentes festivos. Un lunes más han vuelto a concnetrarse por miles frente al Ayuntamiento de Bilbao para reclamar pensiones dignas. Durante el acto se ha rechazado el reciente acuerdo entre el Gobierno del PP y el PNV para mejorar las condiciones de las pensiones en los próximos presupuestos. "Es un parche. La movilización sigue y seguirá hasta que no garantice una pensión digna de 1.080 euros. Ya es bastante desgracia ver lo que nos cuesta llegar a fin de mes", comenta enfadado Jose Luis Arriaga, un 'clásico' en estas concentraciones, que han convertido a Bilbao en la capital española de las protestas de los pensionistas.

En esta ocasión también han levantado la voz contra la sentencia de la Audiencia de Navarra que condena a los cinco miembros de 'la manada' a nueve años de prisión por abusos sexuales. Durante el acto de protesta, una de las portavoces de las plataformas de pensionistas vizcaínas, Andrea Uña, ha leído un comunicado en el que se califica de "vergonzosa" la resolución judicial, que ha considerado que no ha habido intimidación y, por tanto, que no ha existido agresión sexual.

"Cinco hombres contra una mujer de 18 años. Consideramos que es el resultado de un desprecio de unas leyes patriarcales hacia las víctimas de agresiones sexuales. Las mujeres estamos desprotegidas y hartas de andar con miedo por las calles. Reivindicamos nuestro derecho a salir por las noches, a vestir como nos dé la gana, a que se respete nuestra vida, nuestra dignidad y sexualidad", ha destacado.

Tras señalar que se debe entender que "un no es un no", ha mandado "un abrazo solidario a la víctima y a sus familiares". "Les decimos que no están solos, que seguiremos en la calle, como lo estamos desde el jueves en Bilbao, en Navarra y en todo el Estado". Tras concluir la lectura del comunicado, todos los pensionistas y jubilados de Bizkaia han proferido gritos de 'No es no' y reclamando dignidad para la mujer.