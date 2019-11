Los tribunales suspenden de manera provisional el nombramiento de Eva Blanco y EA se queda sin secretaria general

La juez de Vitoria María Teresa Trinidad Santos ha ordenado este lunes suspender de manera cautelar el nombramiento de Eva Blanco como secretaria general de EA, el partido integrado en 2011 en EH Bildu. El sector crítico encabezado por Maiorga Ramírez, cuya candidatura en las primarias fue anulada por anomalías con los avales, y representado por los coordinadores territoriales de Álava, Gipuzkoa y Navarra había demandado esta medida en los tribunales toda vez que entendían que la puesta en marcha del proceso interno, la suspensión de la candidatura crítica y, en última instancia, la propia proclamación de Blanco vulneraban sus derechos constitucionales a la participación política ya que contaban con el aval de la Comisión de Garantías, una suerte de tribunal interno que regula la vida del partido. La decisión es provisional hasta que se resuelva en un juicio el fondo del asunto, pero supone un espaldarazo para los críticos tras la vista celebrada la pasada semana.

La magistrada interpreta que "no es controvertido" que la Comisión de Garantías -en la que los críticos tienen tres vocales frente a dos- ha adoptado una serie de medidas, incluida la paralización del nombramiento de Blanco. Tampoco lo es que el sector oficial del partido y los órganos que controla no las han acatado, y cita expresamente a la secretaría de Organización o al comité de organización electoral. La juez no entra a valorar de momento si EA tiene o no motivos jurídicos para entender que esas resoluciones de Garantías no tienen fundamento, pero sean o no compartidas los Estatutos marcan que son dictámenes de obligado cumplimiento. "En caso de estimarse contraria a derecho una resolución, no siendo recurrible en la vía interna, quien esté interesado podrá acudir a la vía jurisdiccional, pero no por ello pueden dejar de acatar la resolución", se puede leer en el auto de Trinidad Santos conocido este lunes, junto unas horas después de unas elecciones en las que EA, dentro de EH Bildu, no ha obtenido ninguno de los escaños en juego en el Congreso y el Senado, aunque sí tiene una senadora designada por el Parlamento Vasco.

La magistrada sostiene que estando en duda si se han vulnerado derechos políticos de un sector de EA la no paralización del nombramiento de Blanco podría agravar la situación. "La tutela judicial no es tal sin medidas cautelares adecuadas", indica el auto judicial, que dejará en el aire el futuro de EA hasta que se resuelve el fondo de este pleito. El tribunal sólo pide a los demandantes que formalicen una caución de 300 euros para responder de posibles daños patrimoniales.

En un comunicado, Ramírez ha mostrado su satisfacción por la "rápida solución" al debate sobre las primarias. Considera que han quedado acreditadas "irregularidades" por parte de la dirección de EA y reclama que se reinicie el proceso electoral interno para que el 24 de noviembre Blanco y Ramírez se midan en las urnas. "Estamos ante una oportunidad de oro para poner en marcha de forma inmediata un proceso electoral transparente que sin duda va a ser ilusionante para toda la afiliación", valora quien también es parlamentario en Navarra. Blanco, por su parte, ha recibido la comunicación mientras estaba reunida la mesa política de la coalición EH Bildu, de la que ella formaba parte -hasta la resolución judicial- como líder de EA. Puede recurrir la medida cautelar, pero ello no la suspende automáticamente.