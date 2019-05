Soluciones para el control horario de los trabajadores

EuskoData nació en 1985 con la vocación de ofrecer soluciones de ‘hardware’ y ‘software’ a medida para la gestión de las empresas. Con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de productos vinculados con el control de presencia y horarios de los trabajadores, en los últimos meses, y debido a la entrada en vigor de la nueva normativa sobre control horario, afronta una demanda sin precedentes de este tipo de soluciones. Charlamos con Lorena Vargas, Consultora Comercial y Gestora de unidades de negocio de Wolters Kluwer en EuskoData.

¿Qué tipo de soluciones desarrolláis en EuskoData?

Comenzamos nuestra actividad desarrollando soluciones de ‘hardware’ y ‘software’ a medida, como programas de gestión – ERP, cálculo de nóminas y contabilidad. A medida que las tecnologías se han ido desarrollando, las hemos adaptado a las necesidades de las empresas, sea con soluciones propias o mediante la distribución de soluciones de diferentes fabricantes de los que somos ‘partner’ certificado.

En lo que se refiere a ‘software’, tenemos varias líneas de negocio: una se centra en soluciones para asesorías y gestión de despachos profesionales. Otra se orienta a ERP y CRM para empresas, que complementamos con desarrollos a medida y soluciones ‘cloud’ y ‘apps’. Y la última es para el ámbito de gestión laboral y recursos humanos. Dentro de este área tenemos herramientas vinculadas con la gestión de nóminas y los módulos de control de presencia y planificación de RRHH.

En todas nuestras soluciones aportamos el soporte posventa. Contamos con consultores certificados que implantan las soluciones, las desarrollamos a medida de nuestros clientes y, una vez que están instaladas, tenemos departamentos de posventa para atender las necesidades y consultas que puedan surgir. En la actualidad, contamos con 25 empleados, 5 de ellos incorporados en el último año. Nuestra sede está en el Parque Empresarial Zuatzu de Donostia, pero también tenemos consultores en Navarra y Bizkaia. Ofrecemos servicios a empresas de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y La Rioja.

¿Qué tipos de tecnologías emergentes vinculadas con Industria 4.0 estáis aplicando a vuestras soluciones?

Lo importante es la aplicación práctica de las nuevas tendencias. Nuestro departamento de I+D trabaja para mejorar los procesos de negocio de nuestros clientes. Estamos muy sensibilizados en el área de ciberseguridad y protección de los sistemas, donde tratamos de ofrecer pautas para que toda la información esté a buen recaudo.

Por otra parte, para cualquier empresa el valor e importancia del dato es vital para tomar las decisiones más acertadas que les puedan aportar un valor al negocio. Para ello trabajamos con herramientas de análisis de datos como cuadro de mandos. También tenemos aplicaciones en el área de recursos humanos que utiliza inteligencia artificial ya que “aprenden” y toman decisiones en base a ciertos parámetros. Por ejemplo, el ‘software’ de planificación que implantamos, en caso de baja de una persona, propone automáticamente el candidato idóneo para sustituirla. Una herramienta como esta aporta un gran valor en empresas de gran volumen o con diferentes centros de trabajo.

Uno de vuestros nichos de negocio tradicionales es el de las soluciones de control horario de los trabajadores. ¿Qué herramientas habéis desarrollado en este sentido?

Llevamos 20 años implantando soluciones de control de presencia, pero hasta ahora nuestros clientes eran empresas con volúmenes de trabajo muy alto, sobre todo industrias. A raíz de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, todas las empresas tienen la obligación de controlar la jornada de sus trabajadores. En muchos casos, hasta ahora solo tenían estos registros en papel. Nosotros apostamos por apoyarnos en la tecnología para realizar este control de manera sencilla. Tenemos una aplicación muy básica, incluso para empresas pequeñas, que permite controlar la jornada laboral y los fichajes mediante huella dactilar, relojes inteligentes, tarjetas, ‘apps’, desde un ‘link’, etcétera. Es una solución de Wolters Kluwer que permite su adaptación a cualquier colectivo, con instalaciones muy rápidas y de forma sencilla. Con la tecnología de hoy en día, un registro en papel no tiene sentido, porque hay que guardarlo 4 años y es un registro vivo, diario, y un papel no es el sistema más adecuado. Un sistema digital o un ‘software’ son la mejor opción.

Más allá de la obligación legal, ¿qué beneficios puede suponer para una empresa la implantación de sistemas de control horario?

Este nuevo decreto puede ser una oportunidad para crear o mejorar el procedimiento de gestión del tiempo en las empresas y aclarar cuestiones como: ¿tenemos un sistema de horarios claro y definido? ¿Aplicamos medidas de flexibilidad horaria? El modelo de trabajo actual tiende a ser cada vez más flexible para adaptarse a las diversas circunstancias personales con el objetivo de mejorar la conciliación familiar y laboral. Con las nuevas herramientas de control de presencia podemos incorporar tantos horarios como necesitemos y adaptarlos a las necesidades particulares de cada trabajador. Además, el empleado tiene acceso a toda la información relativa a sus marcajes y horas trabajadas para consultarla dónde y cuándo quiera. En definitiva, mayor transparencia, flexibilidad y explotación de datos.

En este contexto de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, ¿cuál ha sido la actitud de las empresas?

La demanda de las empresas vascas está siendo muy alta. Desde abril hemos realizado muchas charlas para dar a los clientes información de primera mano sobre el cambio de la normativa. Hay bastante desconocimiento por parte de algunas empresas porque la norma no es nada concreta y cada empresa tiene un caso particular que necesita resolver. Por ejemplo, nos han trasladado cómo se podría hacer el fichaje de un marinero que esté pescando en las Seychelles, o de los comerciales que están fuera de la oficina e incluso cómo ficha un ojeador deportivo. Hay mucha casuística sin resolver y no sabemos cómo se van a tratar a estos colectivos. A medida que vayan saliendo sentencias, se creará el manual de cómo se debe actuar.

Cuáles son los retos de futuro de EuskoData?

Nuestro reto de futuro es seguir acompañando a nuestros clientes con la misma cercanía y dedicación para mejorar sus procesos de negocio apoyándonos en la tecnología, tal y como llevamos haciéndolo desde 1985.