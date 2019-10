Chivite pide "colaboración" a los periodistas para difundir la realidad de su Gobierno en Madrid

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha manifestado este viernes por la noche en la entrega de los premios Teobaldo de periodismo que sin medios de comunicación libres "no hay democracia" y que la crisis del sector lo es también la de la política. Chivite ha aludido a la precarización de las condiciones laborales de los profesionales de la comunicación y al problema de las 'fake news' y ha hecho un llamamiento específico a que, sin "adhesiones" y desde la libertad de prensa, las distintas cabeceras sean "leales" y transmitan fuera de Navarra una imagen certera de la política foral después de meses de polémica en torno a la investidura de la nueva presidenta y al papel de EH Bildu.

"El Gobierno de Navarra es el del acuerdo entre diferentes, el del pacto, y quiere ser el del bien común. No somos un Gobierno en mayoría, sabemos que tendremos que convencer a muchos más, a muchas más, para sacar adelante nuestros proyectos.

Ahí os pedimos una colaboración leal a los periodistas, para que transmitáis verdad con honestidad. No exenta de crítica, por supuesto. A nadie pediremos una adhesión incondicional", ha enfatizado Chivite. Y ha apostillado: "La libertad de prensa no debe ser una especie de licencia cívica destructora de nuestras reglas sociales y políticas. Hay que volver a encontrar una deontología de lo que se dice sobre el poder, un código de conducta cívica que guíe tanto el comentario como la acción".

La presidenta se ha referido igualmente a que la digitalización afecta al sector como "al conjunto de la actividad empresarial". Chivite ha puesto a los medios como ejemplo de lo que no debería ocurrir, como ejemplo de una transformación "mal enfocada". "La caída de las audiencias y, con ella, la de los ingresos publicitarios, trataron de ser compensadas con una precarización generalizada de las condiciones laborales de los profesionales del Periodismo, cuando no con despidos masivos que han dejado las redacciones reducidas a su mínima expresión. Y con ellas su capacidad de ser ‘perros guardianes’ del poder político, de ser ese cuarto poder que los manuales de deontología le asignan", ha dicho.

Y ha seguido: "Las Redes Sociales, el mal llamado ‘periodismo ciudadano’ y las estrategias de manipulación masiva gracias al ‘big data’ y la desmediatización de la comunicación política nos han llevado al esperpento de líderes populistas que desprecian a la ciudadanía a la que teóricamente sirven. Y qué decir de las mal llamadas ‘fake news’, que persiguen socavar los pilares del Estado de Derecho".

Este 2019, los galardonados han sido Sara Romero Estella ("por su intensa labor de servicio a la sociedad durante cinco años destacada por Antena 3 Noticias en China y en Corea del Norte"), Mikel Bernués (por la "perfecta radiografía a aquél hospital fundado en diciembre de 1904 para ser el Manicomio Vasco-Navarro, un ejemplo de periodismo social"), Alberto Araiz (por su "impoluta" información local), la corresponsal de Antena 3 Noticias en Catalunya Blanca Basiano (por la "defensa de los valores y derechos humanos"), el fotógrafo Daniel Ochoa de Olza (por dos instantáneas diferentes llevadas a las portadas del 6 de enero en los periódicos The New York Times y The Washington Post), la escritora Begoña Pro y, por último, Marcha Lachén, directora de Comunicación de Xilema, por su trabajo en materia de Igualdad.

Los premios Teobaldo deben su nombre a Teobaldo, Conde de Champaña y de Brie, sobrino de Sancho VII el Fuerte. Teobaldo ordenó poner por escrito los Fueros navarros. Seiscientos sesenta y cinco años más tarde, cuando el ministro republicano Gamazo amenazó los Fueros de Navarra, un grupo de periodistas de Pamplona inició una campaña de defensa de los Fueros y lo hicieron con esos escritos antiguos.