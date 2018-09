La anexión de Navarra a Euskadi ‘despierta’ con la propuesta de modificación constitucional de Pedro Sánchez

La discusión entre la Navarra foral y española y el Nafarroa Euskadi da (Navarra es Euskadi) -o incluso el Euskadi Nafarroa da (Euskadi es Navarra)- es anterior incluso al texto constitucional de 1978, que adoptó una solución de compromiso -una más- para que el nuevo orden político pudiera ser aceptado por las diferentes sensibilidades que conviven en territorio foral. Y es que más allá de los mismos Fueros, si entramos en terrenos más folclóricos-, la identidad navarra es una cuestión que se debate 40 años después y periódicamente entre los partidos representados en el Parlamento foral. Especialmente si se avista un periodo electoral, como es el caso.

Esta vez ha sido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el que ha despertado el debate dormido, con su propuesta de reforma constitucional para eliminar los aforamientos. Aunque es un tema que nada tiene que ver con el asunto en cuestión, Unión del Pueblo Navarro (UPN) se ha apresurado a insistir por enésima vez que "hay que acabar de una vez con las concesiones que en su día se dieron al mundo nacionalista vasco a costa de Navarra". Y ha añadido que "para UPN es fundamental e irrenunciable que se elimine sin más dilación una disposición que, pasados 40 años, de transitoria ya no tiene nada". Y desde su posición de partido mayoritario en Navarra, ha subrayado que no apoyará “ninguna reforma constitucional que no lo haga". De hecho, la negociación constitucional de esa diposición provocó la escisión de UPN de UCD, por lo que podría considerarse el leitmotiv del regionalismo navarro.

La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución contempla que el Parlamento de Navarra puede activar la anexión de Navarra al País Vasco con una simple votación por mayoría simple, que deberá ser ratificada, eso sí, en un referéndum, también por mayoría simple. Solo votarían los censados en Navarra. Tal y como está redactado el texto constitucional, Euskadi no tendría nada que decir al respecto, se presupone su disposición a incorporar Navarra como la cuarta provincia vasca.

La petición de los regionalistas ha provocado la respuesta de Geroa Bai, que a través de su portavoz, Koldo Martínez, ha considerado que la Transitoria Cuarta “no es sino un derecho de la ciudadanía navarra a decidir en una cuestión de suma importancia, como es su futuro como sujeto político". "Una herramienta de libertad que no puede verse ni como un privilegio ni como una amenaza para nadie", ha añadido.

Además, ha criticado que UPN “centre su idea de cambio de la Constitución en la Transitoria Cuarta, en vez de aportar propuestas que avancen en el autogobierno de Navarra o que permitan adaptar este texto a una sociedad que cambia y avanza" y ha apuntado que "es un nuevo ataque de UPN al autogobierno de Navarra". El nacionalismo vasco reivindica, también desde su fundación, la unión política de los territorios donde se habla euskera, o Euskal Herria, dividida hoy administrativamente entre España y Francia.

Podemos critica el debate "identitario"

Desde otra posición política, el secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha entrado en la polémica, y ha criticado que UPN y PPN "se centren en lo identitario y no en los derechos sociales a la hora de reformar la Constitución".

Santos ha lamentado las declaraciones de los líderes de ambos partidos que, según ha expuesto, "se han centrado en solicitar la abolición de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, aquella que permite a los navarros decidir su futuro, como condición sine qua non para apoyar una hipotética reforma de la Constitución".

Se refería a la presidenta del PPN, Ana Beltrán, que hoy ha afirmado que "lo más urgente e importante si se reforma la Carta Magna es derogar la Disposición Transitoria Cuarta". Además ha recordado que "también a nivel nacional el expresidente Rajoy y ahora el presidente Casado han insistido en la importancia de derogar la Transitoria Cuarta, pues entienden la importancia que tiene para la unidad de España que Navarra siga siendo Navarra, Comunidad foral diferenciada dentro de España".

Beltrán ha pedido a Pedro Sánchez y al PSN que "tengan en cuenta esta amenaza y que si están dispuestos a reformar la Constitución con tal de desviar la atención de otras cuestiones, se planteen lo que de verdad es importante en esa hipotética reforma".

La secretaria general del PSN, María Chivite, no se ha pronunciado al respecto, pero en una entrevista publicada por este periódico calificó de “debate superado” la cuestión, y consideró que “UPN hace el ridículo” cada vez que saca el tema”.