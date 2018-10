PSN: "Ha desaprovechado la bonanza"

La portavoz del PSN, María Chivite, ha señalado que "el balance de la legislatura es agridulce" porque si bien "en el plano económico hemos ido a mejor y hemos tenido presupuestos expansivos" el Gobierno "ha desaprovechado esta bonanza para atender nuevos retos".

Según ha dicho, "esa bonanza económica ha permitido mejorar algunas políticas sociales, pero se han limitado a revertir algunos de los recortes que se hicieron en un ciclo de crisis". "El gran reto no se ha alcanzado, no se ha innovado nada en esta legislatura", ha indicado.

La líder socialista ha señalado que no ha habido ni cambio de modelo económico ni de modelo sanitario ni de políticas sociales. "No ha habido grandes cambios en esta legislatura", ha comentado, para opinar que "el fracaso de esta legislatura es que el espacio de izquierdas social no ha tenido peso en este Gobierno, ha sido ninguneado". "Este Gobierno ha tenido poco de social y mucho de identitario", ha aseverado.

Ha opinado que "la presidenta ha hecho una valoración de la gestión muy de autobombo" y ha indicado que "se ha olvidado de cosas que nos preocupan como su fracaso con el Plan de Empleo, los servicios sociales de base, cómo ha incrementado la matrícula en la red concertada, medidas de conciliación, tampoco ha dicho nada de Davalor...".

Chivite ha añadido que Barkos "ha dedicado mucho tiempo a la palabra diálogo y acuerdo", pero "diálogo y acuerdo sólo con los suyos", le he reprochado. A su juicio, la presidenta "ha sido incapaz de salir más allá de su corro de los 26".