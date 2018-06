La libertad de 'la manada' desata una ola de protestas al grito de "basta de justicia patriarcal"

La decisión de la Audiencia Provincial de Navarra ha sacado a la calle al movimiento feminista. Este jueves se han convocado varias concentraciones contra la resolución del tribunal, que ha puesto en libertad a los condenados por abuso sexual a la espera de sentencia firme. La decisión ha generado una ola de indignación visible en redes sociales y en la calle de las ciudades. Otras como Madrid o Zaragoza esperarán a mañana viernes para manifestarse.

En Pamplona la movilización ha arrancado de la Plaza del Ayuntamiento a las 19.00 horas al grito de "es criminal la justicia patriarcal" y "no es abuso, es violación" y al tiempo que las manifestantes caminaban hacia la Audiencia Provincial de Navarra. Y es que las asistentes han desbordado la plaza y lo que en principio iba a ser una concentración se ha convertido en manifestación. "No es no lo demás es violación", clama la multitudinaria protesta.

"Es criminal la justicia patriarcal". Una concentración multitudinaria grita contra la decisión de la Audiencia de Navarra de dejar en libertad provisional a 'la manada' https://t.co/nvjqAZ7JEJ pic.twitter.com/FakJgggb7o — eldiario.es (@eldiarioes) 21 de junio de 2018

"No es abuso, es violación", se repite en todas las concentraciones. El mismo lema que encabezó las movilizaciones masivas y sin precedentes que se celebraron el pasado mes de abril, cuando se hizo pública la sentencia. El fallo condenaba a los cinco jóvenes por abuso sexual con prevalimiento mientras que la acusación particular y la Fiscalía pedían que los hechos fueran calificados como agresión sexual.

A la misma hora, las 19.00, se iniciaba la concentración en Barcelona, en la plaza Sant Jaume. Contra la justicia patriarcal. Este ha sido el lema con el que han salido a la calle decenas de personas en la capital catalana, la mayoría mujeres, para protestar por la puesta en libertad.

Un momento de la concentración en Barcelona.

"Basta de justicia patriarcal" o "justicia patriarcal, justicia criminal" han sido algunos de los lemas que han coreado los manifestantes. En la pancarta que ha encabezado la protesta se podía leer "Ante la justicia patriarcal, autodefensa feminista". Las decenas de personas concentradas en Barcelona han exigido a la justicia que vuelva a encarcelar a los cinco miembros de 'la manada' condenados y que se acabe con la "impunidad del machismo".

"La calle y la noche son nuestras"

La libertad provisional para 'la manada' también ha indignado a Euskadi, que se ha lanzado a la calle a protestar. Los colectivos feministas se han organizado con rapidez y han convocado diversas concentraciones en las capitales vascas, casi todas presididas por el lema 'Ez dago gure hitza epaituko duenik' (No habrá quien juzgue nuestra palabra). Basta ya de justicia patriarcal'.

Personas de todas las edades se han ido agrupando en los centros de las ciudades, donde se han leído algunos manifiestos. "Sobre todo", señala Patricia una joven de 25 años que se ha sumado a la concentración en Vitoria, "lo que siento es humillación. Lo único que nos queda es educar a nuestros hijos en la igualdad. Es una vergüenza que esos cinco [en referencia a los miembros de 'la manada'] salgan en libertad. Todas pensábamos antes de salir la sentencia que iba a marcar un antes y un después. Pues nada de eso. Seguimos igual".

En la Plaza de Unamuno de Bilbao ha iniciado casi tres horas después de que se hiciera pública la decisión de la Audiencia Provincial. Pasadas las 19.30 arrancaba la protesta al grito de "la calle y la noche son nuestras".