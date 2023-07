10 razones para no ir a votar este domingo

Te has empadronado en Andorra.

Has heredado un palacio de estilo herreriano.

Crees que los pájaros son robots.

Eres un iluminati.

Te vas navegar con un narcotraficante pero eres tan hetero que no permites que te extienda la crema por la espalda (por que a ti un tío no te toca).

Eres nihilista y miniaturista*.

Prefieres la versión “killing me softly with his song” de Pitingo a la original.

Presentas el programa “En tu casa o en la mía”.

Tienes un perro llamado Duce, Caudillo o Desocupa.

No hay décima, si no cumples las nueve anteriores ve a votar el domingo.

*fe de errata: Los miniaturistas tampoco deben abstenerse.