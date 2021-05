Toda una revelación. Con ustedes, Beatriz Álvarez Fanjul. Síganla. Llegará lejos. Así empezó Díaz Ayuso y miren dónde está. En el país del despropósito y la política del chascarrillo, todo cabe, todo se aplaude y todo se exhibe sin complejos. La presidenta de las Nuevas Generaciones del PP es todo un ejemplo. No estaba de resaca sino de campaña y ha dejado boquiabiertos a propios y extraños con una locuacidad más propia de una mañana de resaca que de mitin electoral vespertino. "Cada vez que improviso, asusto al personal", arrancaba su intervención que, para mayor humillación de los amantes de la palabra y la letra, tuvo lugar en la plaza de Cervantes del municipio madrileño de Alcalá de Henares.

"Dicen que en Madrid es difícil encontrar un exnovio, pero yo tengo uno en primera fila. No me mates Carromero", se reía Fanjul mientras el respetable reía a carcajadas la alusión al miembro del PP condenado y encarcelado por homicidio imprudente en Cuba.

Fanjul advertía a los asistentes que quería "hablar en términos muy juveniles" para explicarles lo siguiente: "cuando os gusta una chica llamada María vais a por María, ¿verdad? No vais a por Ana a través de María. Vamos a ver, ¿nos gusta Ayuso, no? Es que Ayuso es lady Madrid. Es que es una mujer con mayúsculas. Es que no hace falta experimentar más". Y seguía: "¿Sabes eso que dicen de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso es Ayuso", afirmaba la también diputada nacional entre carcajadas.

Que lo malo conocido sea Ayuso quiere decir que lo bueno es lo contrario a Ayuso, pero Fanjul anima a votar por lo malo, por Ayuso y por el Madrid de los últimos 25 años.

Aquí un repaso: la Gürtel, la Púnica, Lezo, la corrupción y una saga que va desde Gallardón a Ayuso, pasando por el tamayazo para aupar hasta la Puerta del Sol Esperanza Aguirre. No se olviden tampoco del encarcelado Ignacio González y de una Cristina Cifuentes que ahora se reivindica como una mujer "sin cargos ni cargas", pero a la que España entera vio robando cremas en un supermercado y jactarse de haber hecho un máster que jamás realizó y hoy sin embargo reparte clases de moral y ejemplaridad por los platós de televisión.

Lo malo conocido también es que de los seis presidentes populares que han dirigido la región de Madrid, cuatro han tenido problemas con la Justicia, que uno de ellos pasó por prisión preventiva y que más de la mitad de sus consejeros han sido investigados por los tribunales porque todo con el PP era susceptible de convertirse en negocio. El agua del Canal de Isabel II, los colegios, los hospitales, el alumbrado público, las instalaciones judiciales y hasta las ayudas a los países en vías de desarrollo.

Lo malo conocido también es que la Comunidad de Madrid tenga el segundo precio más caro de la vivienda libre, por detrás de Gipuzkoa y que sólo el 0,77% de los hogares madrileños tengan algún grado de protección pública sin que el Gobierno autonómico haya hecho lo más mínimo por recuperar las 3.000 VPO vendidas a fondos buitre en 2013.

Lo malo conocido también es que Madrid sea la Comunidad que menos invierte por alumno en la educación pública –exactamente 1.000 euros por debajo de la media nacional– y que la inversión educativa de los últimos diez años sólo haya crecido un 1,3%.

Lo malo conocido también es que Madrid sea la región con más positivos y hospitalizados por 100.000 habitantes y la segunda en ingresos UCI desde que empezó la pandemia, además de registrar la mayor tasa de mortalidad en las residencias de mayores.

Lo malo conocido es también que el paro registrado en Madrid sea del 21,4% mientras que la media de subida en España durante el último año fue del 11,3; que sea la tercera comunidad que menos invierte por habitante en I+D+i, con 22 euros frente a los 258 de La Rioja y la segunda que menos porcentaje de su PIB dedica a la cultura.

Lo malo conocido también es que Madrid fuese la quinta Comunidad por la cola en aumento del gasto social durante 2020, con tan sólo un 2,1% frente al 5,6 de incremento en el conjunto de las autonomías, a pesar de la situación de emergencia sanitaria, social y económica y de los recursos que le transfirió el Gobierno de España.

Todo esto es lo malo conocido, además de Ayuso, que diría Fanjul. No hay más preguntas, señoría. Ahora que cada cual vote en conciencia y que el PP, al menos, revise su sistema de selección de cargos para que los ciudadanos e incluso sus correligionarios no tengan que pasar por el bochorno de tener que escuchar discursos que no pasarían ni un examen oral de primero de Primaria.