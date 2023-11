Salarios mínimos para vidas máximas

Pasatiempo para hoy: abre la app de tu banco, consulta los movimientos de un mes cualquiera desde el día uno, y ve sumando tus gastos pero solo los imprescindibles (vivienda, consumos domésticos, alimentación y compras básicas…). Párate cuando llegues a 1.080 euros. ¿Hasta qué día del mes has llegado? En mi caso, nada más levantar la persiana ya me pasé: hipoteca y consumos mensuales. Si cuento que somos dos sueldos en casa, podría tirar unos días más, pero con las compras de productos básicos no llegaría a mediados de mes.

Algunos no tenéis ni que hacer la simulación: esa ya es tu cuenta mensual porque tu sueldo es justo ese, el salario mínimo (SMI), 1.080 euros. Habrá quien gane incluso menos, por trabajar a tiempo parcial, menos horas y menos sueldo. También podemos hacer el mismo ejercicio con otras cuantías: los 565 euros del Ingreso Mínimo Vital, los 480 euros del subsidio por desempleo (ese por el que han chocado Díaz y Calviño), y hasta las pensiones mínimas, dado el papel esencial que juegan hoy en la redistribución de riqueza: los padres jubilados son el colchón económico de sus hijos jóvenes y no tan jóvenes.

Y con todo, hay que recordar que el SMI ha subido un 46,7% con el Gobierno progresista. Cuesta creerlo pero hace solo cinco años era de 736 euros. Repito, que igual ya ni nos acordamos: hace cinco años te podían pagar 736 euros mensuales por una jornada completa. Y lo mismo con la revalorización de las pensiones y otras rentas que han sido garantizadas o mejoradas en estos años. Pero que hayan mejorado no quiere decir que sean suficientes: siguen siendo ingresos mínimos (sueldos, pensiones, subsidios) para pagar una vida máxima, pues en máximos están la vivienda (tanto las hipotecas como los alquileres) y la cesta de la compra (sobre todo los productos básicos, que es lo que más compran las familias con menos recursos).

¿Cómo se puede vivir con un sueldo de 1.080 euros? Bastante mejor que con uno de 736 euros, sin duda, pero sigue sin ser suficiente. Incluso sumando dos salarios mínimos en una familia, el coste de la vida está muy por encima. Y tampoco cunde lo mismo un SMI en Badajoz que en Barcelona.

Ahora que Gobierno, empresarios y sindicatos empiezan a negociar cuánto sube el SMI, si sube lo que la inflación (que se ha comido las últimas subidas) o si se acerca un poco más a los salarios medios, estaría bien que hicieran ellos mismos ese ejercicio antes de empezar a hablar: que miraran sus movimientos bancarios y vieran hasta qué día les llega. Cuántos salarios mínimos necesitan para vivir. Y ya puestos: cuántos salarios, sin ser mínimos, se necesitan para vivir en estos tiempos de vivienda inasequible y alimentos disparados. Más allá del SMI, seguimos siendo un país de sueldos bajos o muy bajos, aunque a menudo no seamos conscientes de lo poco que cobra tanta gente.

Ah, pero subir el salario mínimo es una faena para las empresas. Ya, pero resulta que mientras tantos trabajadores malviven con salarios mínimos muy mínimos, ¿sabes lo que sí está en máximos? Los márgenes empresariales, que ya han recuperado los niveles prepandemia, y en algunos sectores y empresas los beneficios no dejan de subir. No sé, igual hay alguna relación entre salarios mínimos y beneficios máximos.