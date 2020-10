Carta abierta al presidente de Castilla la Mancha

El gobierno de la nación ha puesto dieciséis millones a disposición de las autonomías. Pregunto: ¿A qué han dedicado este dinero las distintas comunidades?

La pregunta va para todos los presidentes y presidentas de las distintas comunidades y nacionalidades, no solo para ellos, la pregunta es también para los y las titulares de Sanidad y Educación.

La cuestión no solo es lo que han hecho con ese dinero, también creo que algo de su presupuesto debe ser para atajar esta pandemia.

Con este escrito, quiero dirigirme a todos los gobiernos autonómicos, pero he nacido y vivo en Castilla-la-Mancha y me dirijo, más directamente, al gobierno de mi comunidad.

Señor Page, ¿con cuánto personal sanitario contamos en este momento?, mejor dicho, ¿cuánto personal sanitario hay más que antes de la pandemia?, ¿cuántos rastreadores han contratado? (espero que no cuente a los sanitarios que ya existían ni tampoco utilice los profesionales de atención primaria para esas funciones, dejando de hacer su labor), ¿a quién se atiende en los centros de salud de la región?, ¿se hacen PCR a todas las personas del entorno de los que dan positivo? ¿a cónyuges y convivientes?, ¿se cubren las bajas de los sanitarios?, ¿a quiénes se atiende en urgencias?, ¿qué tipo de atención se da en urgencias? ¿se están dejando fuera patologías graves de otras dolencias? Si la espera ya era larga para intervenciones de cierta gravedad, como hernias discales, por ejemplo, ¿se están retrasando más? Parece ser que hay personas que llevan esperando lo que va de año y les dicen que lo más seguro es que les intervengan en 2022. Me gustaría una respuesta, saber si eso es verdad o no. Mucho me temo que eso es así, aunque me gustaría que no lo fuera.

Señor Page, ¿la plantilla en enseñanza es mayor que la de otros años? Y de ser así, ¿cuántos efectivos más han contratado este año? ¿se suplen todas las bajas de personal docente?

Todo apunta a que ni ha crecido el personal sanitario ni el de enseñanza. Creo que la atención sanitaria en los centros de salud deja mucho que desear, a algunas dolencias y sobre todo a los temas de burocracia se les puede dar respuesta telefónica. Pero después de esta, un paciente no puede esperar quince días para que lo vea su médico. No se puede estar varios días intentando que te cojan el teléfono, quiero dejar claro que no es culpa de los profesionales de la salud, que en la mayoría de los casos están desbordados, es la falta de medios personales y materiales.

Señor Page, espero tener contestación a este escrito, habría que detallar muchas cosas más, pero, con que responda a lo aquí expuesto, estaría bien.

Señor presidente, para su conocimiento, esta carta la publicaré como carta abierta.