Darse un punto en la boquita

A mí me han operado dos veces de las cuerdas vocales, en ambas ocasiones tuve que guardar reposo vocal durante varios días, no demasiados, en realidad pocos; y reconozco que la segunda vez se me hizo corto. No poder hablar no significaba no poder comunicarme, por supuesto, porque siempre había a mano un papel y un lápiz, o el tan socorrido wasap. Pero el "esfuerzo" de tener que escribir para cualquier cosa me hizo ver que cuando uno es libre para hablar no se plantea si lo que va a decir merece ser dicho o merece ser escuchado. No se plantea si va a decir una auténtica gilipollez y va a cargar con ella el resto de su vida.

Los que llenan su boca defendiendo la respetabilidad de cualquier opinión, enarbolando la bandera (¿qué colores tendrá?) de la libertad de expresión, deberían pensar que autocensurarse un poquito, o aunque sea meditar previamente si lo que se va a decir "es más bello que el silencio", también es libertad de expresión. Quizá deberían agitar con el mismo ahínco la bandera de la conveniencia de callarse.

Son las personas las que son respetables, no las opiniones, porque estas pueden ser ignorantes, falaces, estúpidas, perversas y peligrosas (aunque algunas personas también).