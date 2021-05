Elecciones en Madrid, desde Galicia

Madrid, léase en “madrileño” España, tuvo elecciones. Unas elecciones entre, según lo definió la derecha y según resultó al final, la libertad de tomar unas cañas (2) o el socialismo de cuidar la salud en una pandemia. La Comunidad que sumó más horas de bares abiertos y de exceso de muertes estadísticas sobre años anteriores eligió lo primero.

También hay que decir que esta elección, con un resultado tan claro, se vio facilitada por unos medios que construyeron una realidad paralela de datos económicos y sanitarios sin prácticamente ninguna oposición escrita. Una realidad paralela (3) que convenció a los ya convencidos (la élite madrileña) y a muchas personas agobiadas por los graves problemas sanitarios y económicos derivados de una crisis terminal del sistema económico neoliberal y de una crisis sanitaria, graves las dos.

Una victoria que es la victoria de una derecha que tiene algunas diferencias substanciales con la derecha del resto del PP. Porque Madrid, como nos repite claramente Ayuso, es España, no la capital de España sino España, su esencia y su materialización a la vez, el lugar a donde conseguirán acceder los mejores españoles, aunque inicialmente tuvieran la desgracia de haber nacido en provincias. Gracias, claro, al capitalismo del mérito y al centralismo… al centralismo también del mérito, claro. Porque ¿hay algo mejor para alcanzar el éxito en la vida, que vivir en Madrid, dejar de ser de provincias, un paleto de A Coruña, Jaén, Barcelona, Teruel…? (¿aún existe Teruel? (4)) ¿Hay algo mejor que ser de la élite madrileña, esa clase social tan pletórica de magníficos ejemplares de “assholes” (5) como las propias Aguirre o Ayuso? (entiéndase la palabra como objeto de análisis y debate científico sobre determinadas formas de ver el mundo, ver referencia)

Creo que esto nos da algunas claves sobre la victoria del PP de Ayuso. Primero, ¿es el mismo PP de Casado, ese que se quería desmarcar del abrazo del oso de Vox?. ¿Es el mismo que el de Feijoo, ese que ahora va a tener que demostrar que el no se fue a Madrid no porque fuese un fracasado, sino porque… porque… ¿Por qué? ¿Que pinta Galicia, y el PP de Galicia, ante un PP de Madrid-España? Lo pregunto en serio, ¿cual es el papel económico de Galicia, o del conjunto atlántico y/o cantábrico peninsular en el esquema de Madrid-España? ¿Que pasa, por citar algo, con una energía producida en Galicia pero consumida en esa “Madrid-España” más barata y sin tener que sufrir las consecuencias ecológicas y sociales de su producción, y teniendo la sede social de la empresa productora? ¿O, por apuntar algo también importante, que pinta Galicia ante un PP defensor de “los toros” como máxima legado “cultural” del espíritu español al mundo? (entendiendo por español toda la península menos, por lo menos por ahora, Portugal). Parece que como dice Ana Pontón (6)(BNG): “Cada día é máis evidente que Madrid non é a solución, é parte do problema” y eso no facilita su “trabajo” a un PP gallego. Y algo parecido se podría decir de otros “PP”.

Pero en una competición, cuando alguien gana alguien pierde. ¿Y quién perdió en Madrid? Vale si, todos lo sabemos, perdió la izquierda. Claro que Podemos subió el número de votos y de escaños. Y Más Madrid también, y aún más que Podemos. ¿Y si el PSOE del hombre tranquilo hubiera conservado los 13 escaños que tenía? ¿o si hubiera conseguido por lo menos la mitad de los escaños perdidos por ciudadanos (el mismo número maldito, 13)? La izquierda habría sumado 71 escaños, estando la mayoría absoluta en 69. La derrota es, está claro, de la izquierda, pero se centra en el PSOE, un PSOE que jugó, precisamente, a “centrarse”, a ser menos izquierda de lo que ya es. Un PSOE que incluso pasa de ser el más votado a verse superado por la “descentrada” Mónica García, de Más Madrid.

Precisamente Más Madrid es casi el único en el bloque de la izquierda que tiene noticias que celebrar y demuestra hasta qué punto (en mi percepción) la claridad importa, empieza a importar: Un trabajo serio en la Asamblea de Madrid, una actitud menos radical en las formas pero más en el fondo, sin miedo a defender con firmeza propuestas como la Renta básica de la misma forma que la salud, la educación, los cuidados... Suficientes, Universales e Incondicionales.

Porque en un momento de crisis sistémica, cuando un modelo al completo, el neoliberalismo, está acabándose, no hay equilibrio entre mantenerlo a toda costa o acabar con el, no se puede defender el centrismo y la equidistancia cuando hay que elegir entre los assholes de que hablaba antes o la gente normal. Si insistes en ser tranquilo, callado, en no mojarte, nadie te va a creer y pocos te van a votar. Al contrario, hay que defender, sin estridencias pero con firmeza, las líneas maestras que vayan en la dirección del cambio. Porque o hay cambio (pacífico, firme, radical en el fondo) o hay barbarie. En este momento no hay medias tintas.

Unidas Podemos también sube, algo que probablemente debemos de agradecer al sacrificio personal de Pablo Iglesias. Son tres escaños más que en 2019, pero el resultado sigue siendo muy malo. La consecuente dimisión de Iglesias demuestra una gran coherencia política y personal, honestidad y valor. ¿Con el llega a su fin un intento de articulación del 15M en clave de estructuras organizativas propias del siglo XX? Esperemos que Yolanda Díaz, procedente de las mismas estructuras, sea capaz de superarlas.

Y para terminar una reflexión de Mónica García (7) “Comienza la cuenta atrás para las elecciones de dentro de dos años, comienzo a trabajar esta noche"

Porque tenemos que seguir buscando y alcanzando soluciones a los serios problemas de este asfixiante, decadente y depredador sistema neoliberal.

Porque el cambio (pacífico, firme, radical en el fondo) sigue siendo posible y necesario.

(1)Artigo en galego:

https://abieito-blog-gal.blogspot.com/2021/05/eleccions-en-madrid-desde-galicia.html

(2) Análisis de Ignacio Escolar, eleccións:

https://www.eldiario.es/escolar/victoria-ayuso-revoluciona-tablero-politico-nacional_132_7899800.html?mc_cid=5caee4bc12&mc_eid=63bd7c4f83

(3) Análisis de Iganicio Escolar, as mentiras de Ayuso:

(https://www.eldiario.es/escolar/mentiras-ayuso-libertad_132_7880588.html)

(4) Teruel Existe:

https://gl.wikipedia.org/wiki/Teruel_Existe

(5) Asshole: A Theory, de Aaron James

https://www.casadellibro.com/libro-assholes-a-theory/9780804171359/6793074

(6) Ana Pontón: https://twitter.com/anaponton/status/1389683765811765249?ref_src=twsrc%5Etfw

(7)Mónica García https://praza.gal/politica/o-pp-seguira-gobernando-madrid-reforzado-por-unha-contundente-vitoria-electoral