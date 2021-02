Cuando leo noticias -pocas, porque las noticias no buscan a estas personas- de esos gestos generosos, desinteresados y espontáneos de los que saltan sin pensarlo a rescatar al que cayó al agua, del que alargó su jornada laboral para no dejar sin atención al desvalido, de la familia de acogida que ofrece su hogar al niño que no lo tiene... Siento el hilo de la humanidad pasando por mi corazón en su tejerse a sí misma. Y me pregunto: ¿De qué están hechos los políticos?

Un bombero no abandonaría un incendio hasta que estuviera apagado a pesar de su cansancio. Un cirujano terminaría la larga operación que se extiende a las previsiones. Muchos jubilados sanitarios se han presentado a echar una mano. Algunos lo pagaron con sus vidas. Conozco muchos maestros que iban a clase enfermos y que no se jubilan hasta terminar el curso por no afectar al buen rendimiento de sus alumnos. Un minero no sale del agujero sin haberse agotado luchando por encontrar al compañero que falta. Claro está, lo sabemos todos, hay excepciones.

Pero, un político ¿de qué está hecho? ¿No siente ese hilo tejedor?

El ministro Illa me había parecido humano. La terrible situación por la que estamos pasando no conseguía ablandar a nuestros políticos, centrarlos en el bien común y desenfocarlos del objetivo de su rentabilidad. Pero Illa me seguía pareciendo humano. Lo que traía entre manos sí le afectaba y le daba el aire del sentido de la responsabilidad.

Y nos dejó en medio de la pandemia. Sin duda su sucesora lo hará igual de bien o de mal, el tiempo lo dirá. Pero me dolió comprobar que una vez más me había equivocado. Una vez más había esperado ejemplaridad entre los que salen en las noticias, una responsabilidad humana como la que tienen muchos que nunca salen.