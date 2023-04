L'Administració hauria de ser FACILITADORA

S' estan aprovant lleis justes de les que poden beneficiar-se persones que tenen moltes necessitats, però la maquinària de l'Administració, com la de la Seguretat Social, fan que aquestes millores no arribin a moltes d'aquestes persones. Una llei justa es converteix en injusta perquè la 'burocràcia' de l'Administració és ineficaç, inaccessible , tot el contrari del que hauria de ser: FACILITADORA

L' ingrés mínim vital, com d'altres ajuts, no està arribant a totes les persones a les que hauria d'arribar. I, en canvi, altres ajuts en els que molts dels beneficiats tenen més recursos de tot tipus, sí que les arriben. Fa poc ens hem assabentat a quin tipus de persones havien arribat els ajuts a famílies nombroses.

Apart de la complexitat dels formularis per sol•licitar els ajuts, fora de les possibilitats de molta gent que més ho necessita, i que menys recursos té, s' uneix la maltractadora cita prèvia. Les persones tenen dret a ser ateses presencialment, sense que hi hagi pel mig la discriminatòria cita prèvia. Ha de ser obligatòria la presencialitat, el ser atès en persona.

Quan es posarà com a prioritat dels partits d'esquerra la reforma de l'Administració per fer-la més eficient, més justa, menys discriminatoria i més facilitadora?