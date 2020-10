He leído detenidamente el artículo de Alberto Garzón y Enrique Santiago sobre la modernización de España, publicado recientemente en elDiario.es. El artículo está muy bien y prácticamente suscribiría todo lo que dice. Si escribo este comentario es porque creo que desde la izquierda esto no basta, es necesario apuntar más allá.

Hablo de apuntar más allá, no de ir más allá, porque seguramente en este momento eso no es posible, pero plantearnos una meta, aunque hoy nos parezca muy lejana, es fundamental para que un día logremos llegar a ella.

Una meta que en la práctica política diaria está totalmente olvidada, me refiero a la superación del capitalismo. Los análisis que se hacen desde diversos puntos de vista muestran claramente que el capitalismo lleva a la humanidad a una catástrofe. Pero esos análisis se quedan en un nivel intelectual, todo lo más llegan a publicaciones críticas muy minoritarias. En el sentir de las mayorías el intento de construir una sociedad socialista ha fracasado y es inútil volver a plantearlo. Y los partidos políticos de izquierdas no se atreven a disentir de esa visión mayoritaria.

En un número de la revista papeles dedicado a la utopía, Francisco Martorell escribe: "A causa de la larga secuencia de desengaños que arrancó con la constatación de la naturaleza totalitaria de la Unión Soviética y siguió con la represión de la primavera de Praga, la violencia extrema de la Revolución Cultural y el genocidio de Camboya, la izquierda con aspiraciones transformadoras deambula en estado de shock desde entonces inmersa en un proceso de duelo que no sabe gestionar".

Garzón y Santiago plantean gestionar, y gestionar bien, la situación actual, pero no aparece la idea de recuperar la utopía de una sociedad no capitalista. Para recuperar esa utopía habría que partir de una autocrítica radical, que no sólo atendiera a los errores o los excesos que se han podido comentar en el camino, sino que se atreviera a realizar un análisis crítico de los principios filosóficos en que se han basado las aspiraciones a una sociedad socialista.

También sería necesario tener en cuenta un aspecto que expone Zygmunt Bauman: la socialdemocracia ha perdido la batalla política, porque perdió la batalla cultural e ideológica. Bauman emplea el término imaginario. "El imaginario es cómo nos imaginamos el orden del mundo, las condiciones para nuestras acciones, y por qué valores vale la pena luchar o, si es necesario, hacer un sacrificio" y Bauman reconoce que "El imaginario burgués ha triunfado".

Bauman resume este imaginario en tres puntos centrales: el primero es la confianza en el desarrollo económico como panacea para todos los males; el segundo es el consumo como fuente de la felicidad humana, y al tercero la meritocracia, pensar que todos, pobres y ricos, tenemos en la vida lo que nos hemos ganado con nuestro trabajo y esfuerzo.

La falsedad de estos principios es fácilmente demostrable, pero la izquierda no ha hecho ningún esfuerzo para hacerlo, más bien los ha asumido implícitamente. La batalla cultural y ética para sustituir estos principios por otros más acordes a la naturaleza humana sería fundamental para conseguir un cambio profundo de la sociedad, pero tampoco parece que la izquierda oficial le preste mucha atención a este campo.