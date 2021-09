Medallas y marcas

Los Juegos Olímpicos nos han recordado diariamente durante 17 días esta costumbre tan propia del sistema que consiste en premiar al que lo hace excelente. Están inspirados en los juegos que se celebraban en Olimpia, olimpiada para los antiguos griegos se convirtió en una medida de tiempo 4 años el transcurrido entre dos Juegos Olímpicos. Tenían tal importancia que durante el transcurso de los mismos se establecía la paz o tregua olímpica, por tratarse de unas fiestas atléticas-religiosas que se celebraban en el santuario de Zeus. A ellas acudían participantes de varias ciudades-estado y reinos de la antigua Grecia, los conflictos entre las ciudades participantes se posponían hasta finalizar la celebración . En muchos lugares de Europa se utiliza la unidad temporal olimpiada para referirse a los Juegos.

Se me ocurren de repente las diferentes maneras que tiene el sistema de utilizar el galardón o lauro hacia la dirección que le interesa para mantener vivo el bicho del neocapitalismo o el posneocapitalismo verde, encaminándolo hacia la autofagia como especie, dirigido desde unas élites cada vez mas impersonales, cada vez menos sensibles, donde el beneficio justifica cualquier iniciativa en ese extraño espacio donde conviven estados-naciones, multinacionales, grupos de presión y agrupaciones empresariales manteniéndose unidos para evitar que las tesis anticapitalistas sobre la supervivencia del planeta ganen espacio y adeptos, para ello las sitúa fuera del campo de juego llamándolas populistas o activistas, en el mejor de los casos, o antisistema o radicales colocándolas en un espacio intentándolas mezclar con la extrema derecha.

No acabo de entender que el tema de la ampliación del aeropuerto del Barcelona sea de extrema urgencia en los momentos históricos, no solo por la pandemia, sino por la crisis del medio ambiente, delante de nosotros se premia y apremia el crear infraestructuras que mantengan un modelo que ya ha quedado demostrado es absolutamente ineficaz para afrontar los serios retos como: la desforestación, el aumento de temperatura y del nivel del mar, la erosión del suelo, el agotamiento del agua como recurso, los efectos políticos de la sobrepoblación. De verdad es necesaria la ampliación de una infraestructura teniendo en cuenta que "el 80% ciudadano global no ha pisado nunca un avión y el 1% de los que vuelan producen un 50% del total de emisiones", son la élite interesada en que se mantenga la democracia neocapitalista verde, por cierto el decrecimiento ¿cuándo debería iniciarse?

Ciertamente existe un grave problema con el trato político de la emigración sur norte, provocada por las injustas desigualdades sociales heredadas del colonialismo, el hambre, la desnutrición, por todos los conflictos culturales religiosos o económicos alimentados por los estados naciones del norte, a los que además se están añadiendo los que huyen por motivos ecológicos como el aumento de la temperatura, la escasez de alimentos, minerales y las guerras precedidas de grandes sequías como la de Siria. Para paliar todo esto no hay grandes movimientos de dinero por qué no produciría plus valía, en cambio las grandes infraestructuras en todas sus fases si generan suculentos beneficios. Cuantas se van a crear en el norte cuantos miles de millones se van a invertir e irán a parar a manos de las multinacionales a las que además se les permite comprar y mercadear con los derechos de emisiones tóxicas, por cierto alguien se ha planteado devolver lo robado a través del colonialismo, por ejemplo que precio se debería pagar para reponer la esclavitud en su totalidad... La mayor deuda que hay en el mundo es la Norte Sur.

De alguna manera occidente se siente amenazado y justifica delante de sus ciudadanos, para defender la "civilización", el acotar esa emigración, creando propuestas concretas de intimidación y protección contra las personas que intentan entrar en el territorio de la Unión Europea con la intención de vivir una vida un poco mejor si puede ser que en sus países de origen que han sido desbastados por los poseedores de la "civilización" superior. Y las medallas en este caso serán por un lado para los que ideen la forma de crear grandes infraestructuras que requerirán multinacionales camuflando su impacto ambiental, por otro a los que encuentren un motivo superior para impedir la entrada de emigración no deseada.

Para este último asunto la pandemia va a ser la herramienta en los próximos años a través de la vacunación, gracias a la próxima utilización interna de la misma para limitar las libertades de movimiento y trabajo de los antivacunas, idea que Francia y Alemania ya barajan. Si es tan fácil generar normas que acorralen a los de dentro de un estado-nación del norte, trasladarlo a la emigración non grata es más sencillo por ejemplo: la mayoría de Europa, Estados Unidos, el 50% de la población totalmente vacunada. En África por ejemplo el país con mas vacunados es Marruecos con el 20%, Túnez 12% Guinea ecuatorial 9% el resto ninguno supera el 7%, en Nigeria con 188 millones de habitantes hay vacunada 0,70% de la población como la mayoría de los países englobados en el tercer. Los estados-naciones históricos continuaran expulsando de la zona Alfa a los desechables, tan solo necesitaran no seguir distribuyendo "demasiadas" vacunas, si encima exigen una tercera dosis tienen "justificación" para años...

Las leyes y las normas parece ser que, para algunos, son como la materia, ni se crea ni se destruyen, solo se transforman con mucha facilidad de una pseudo democracia global a un fascismo enmascarado, sin darnos cuenta podemos acabar nadando en esas peligrosas arenas movedizas. Las marcas las estamos haciendo hace años, que frágil es la memoria. Por cierto últimamente se conjuga demasiado el verbo prohibir cuando deberíamos estar haciéndolo con el verbo desprohibir, liberar, soltar, abrir, facilitar, permitir...