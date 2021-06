Necesitamos variedad en las opiniones

Cada mañana leo los titulares y me encuentro con una línea editorial monolítica, exenta de diversidad, de opinión original. Por ejemplo en dos temas paradigmáticos; la ley trans derrotada, sobre la que no se leen opiniones de quienes no están de acuerdo y el conflicto árabe israelí del que tampoco se puede leer ninguna opinión diferente. Me parece empobrecedor.