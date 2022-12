Igual que la gripe que afectó el planeta hace un siglo y que fue conocida como gripe española por diferentes causas, ahora nos afecta una parálisis pero a diferencia de la primera, esta, sólo afecta a los españoles; por eso la llamaremos parálisis española. De ella se sirve Elena Herrera para dar título a su artículo “Cuatro años de parálisis en el Poder Judicial por el bloqueo del Partido Popular” y no acaba aquí, se extiende también al Tribunal Constitucional.

Como ciudadano de a pie, como hombre de la calle no puedo llegar a entender que esto pueda estar pasando en una democracia sin que nada suceda. Es incomprensible que no haya una fórmula legal para solucionar el problema, problema que no se generaría, de ser auténticos demócratas los señores a substituir.

Si la situación perjudicara al actual partido de la oposición, se habría movilizado su prensa, su gente, sus métodos,... El Gobierno actual es exageradamente prudente delante de esta situación. No digo que tenga que llamar a las movilizaciones, no es el gobernante quien debe hacerlo, tampoco debe utilizar métodos no democráticos pero, alguien, no sé quien, debería actuar para hacer ver a los españoles que clase de políticos hay en la oposición, que deberían colaborar en lugar de crear el problema; que clase de demócratas son y que nos espera si algún día llegan a la Moncloa.

Alguien tendría que descubrir la vacuna contra la parálisis española.