Sánchez y sus adversarios

Uno no pude terminar de asombrarse. Soy tan incauto que pienso que si estás comprometido en una empresa nunca harás nada que pueda hundirla. La cuestión es que una vez más han aparecido los “barones”. Page, Lambán, Puente… no tienen el más mínimo recato en ponerle alfombra roja al PP criticando a Sánchez. En este caso no asistiendo al Comité Federal porque no están de acuerdo con la confección de las listas electorales.

A los dos primeros y a Fernández Vara, les oído muchas veces expresarse más como miembros del PP que del PSOE. Son muchas las veces que, supongo que pensando que eso era rentable en sus territorios, se han apuntado a la propaganda del PP atizando las diferencias entre los distintos territorios de España. Nunca han tenido la valentía de expresar que la articulación de España es compleja y que el simplismo propagandístico del PP lo único que hace es hacerla más difícil. Page y Lambán acusan de su derrota al Gobierno de Coalición, pero qué esperaban si estaban comprando los argumentos del rival: el PP. Si además se lo ponen fácil, Bendodo ya se aprovechó de su gesto ayer mismo.

Entre la copia, Page, Lambán, Fernández Vara, y el original, el PP, la gente se queda con el original. Con esto no solo provocan su derrota, sino que Pedro Sánchez encuentra los obstáculos en su propio partido, parece que también han hecho suyo el desprecio y el odio a Sánchez de la propaganda del PP y de Vox.