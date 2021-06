La solución es democracia, democracia y democracia

Soy un taxista de Barcelona y después de asistir al debate sobre el estado político actual en Cataluña me gustaría agradecer a Ignacio Escolar, a Manuela Carmena, en fin, a todos los participantes, la moderación con la que trataron el tema y hacerles dos matizaciones a lo dicho por Uds con el interés de aclarar posiciones que en Cataluña se entienden un poquito diferente y añadir un análisis sobre la futura solución al conflicto.

1.- Es posible que el aumento de la extrema derecha sea una reacción al independentismo pero no se puede culpar al mismo de esta reacción. No podemos culpar a Podemos por el surgimiento de la ¨Policía Patriótica¨ o a ETA de la creación de los GAL, ambos absurdos son producidos por el miedo a la izquierda y al terrorismo, por infiltrados en política de moralidad cuestionable, una desbordante falta de principios democráticos y con el poder que da un Estado a su servicio. Esta nueva extrema derecha ya andaba por aquí y solo necesitaba un empujoncito para aparecer. En todo caso, y sin excluir a nadie, los coscorrones habría que repartirlos, hay responsables políticos de incitar al odio e incentivar el rencor contra Cataluña y viceversa y porque cada uno es responsable de a quién vota.

2.- Me parece tendencioso el argumento de que se cercenaron los derechos de la mitad de los catalanes los días 6 y 7 de diciembre en el Parlamento catalán, yo creo que se cercenaron los derechos democráticos de todos los catalanes, de los españoles y por varios actores.

Recordad que a finales del 2015, pasado el 9-N y ya convocado el 1-O, se recuperó ¨El Recurso Previo de Inconstitucionalidad¨ pero solo para modificaciones en los estatutos de autonomía. Este recurso fue retirado de nuestra legislación porque su mal uso impedía de forma constante la aprobación de leyes por el gobierno en curso limitando la gobernabilidad, y fue recuperado 15 años después para limitar las acciones parlamentarias del independentismo. A partir de entonces asistimos a constantes propuestas parlamentarias planteadas que eran llevadas al Tribunal Constitucional por todos los partidos constitucionalistas a través de este recurso previo de inconstitucionalidad y veloz y automáticamente admitidas a trámite y prohibidas. El 6 y 7 de diciembre fue un intento burdo de esquivar este proceso absurdo, pero el derecho de todos los catalanes y españoles de tener una negociación política dentro y fuera del parlamento ya se lo pasaban por el forro tanto los independentistas como los constitucionalistas, que usaron este recurso sin pudor sabiendo que era democráticamente cuestionable y que limitaba el derecho de la otra mitad de los catalanes también.

Esta ¨legislación de guerra¨ es otro tremendo error democrático, es lo mismo que hizo el ¨loco¨ del presidente Chávez en Venezuela al llegar al poder y limitar los derechos de los adversarios políticos realizando modificaciones en la legislación que por tener mayoría absoluta podía aprobar, al final Venezuela se ha convertido en una dictadura. El problema de los locos es que siempre hay otro y con nuestro histórico sería mejor no permitir esta forma de legislar o por lo menos censurarla contundentemente.

Esto no va de ser independentista o constitucionalista, de derechas o de izquierdas, estar correcto o equivocado, esto va de ser demócrata y creer en la negociación. Sin negociación no hay democracia y todos tenemos el derecho de exigirles a nuestro líderes políticos que cumplan con este precepto básico y al que se niegue, por favor, no le voten y no lo defiendan.

3 y último.- Yo solo veo dos salidas a este impasse; la independencia unilateral porque se consigue una mayoría independentista aplastante que genera una situación social insustentable, o, la negociación y aprobación mediante referéndum de un nuevo Estatuto de Autonomía.

Actualmente la primera opción parece imposible. Llevamos varias elecciones manteniendo un resultado 50% vs 50% aproximadamente y parece difícil que esto cambie a medio plazo. Vamos a ver el impacto que tiene el proceso de negociación que se abre ahora en los resultados electorales futuros.

Ahora se empezaran negociando pequeñas cosas pero para el éxito de la segunda opción sería imprescindible la participación del PP en esta negociación, ya hemos vivido los resultados de su ausencia y donde nos ha llevado. Y es aquí donde radica el problema, necesitaríamos un PP más tolerante, más generoso, más comprometido, con más sentido de estado y que aceptase una negociación abierta y el resultado de la misma. Yo creo que esto no está en el DNA del PP.

Siempre hay tiempo para que el PP recapacite sobre su responsabilidad pero creo que el camino será largo y tortuoso.