El 70% de los conductores cumple con el límite de velocidad de 30 por hora, con Madrid a la cola, según un estudio

Siete de cada diez conductores respetan el límite de 30 kilómetros por hora impuesto hace un año en todas las vías urbanas de sentido único. Pese al debate que despertó la medida en su momento, el 70% de los ciudadanos considera ahora que aquella fue una buena decisión, según un estudio realizado en cinco grandes ciudades españolas. En el informe, difundido este martes, se destacan las “diferencias gigantescas” entre Madrid, la menos cumplidora, y el resto de zonas analizadas: Bilbao, Sevilla, Valencia y Barcelona, a la cabeza.

El estudio muestra el porcentaje de conductores que respetan los límites de 30 y de 50 kilómetros por hora en estas cinco ciudades, a través de más de 7.000 mediciones. Lo han hecho en calles despejadas, “cuando el ciudadano podía tomar la decisión de no respetar el límite de velocidad”, explica Javier Olave, secretario técnico del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA, que ha elaborado el informe. Los resultado arrojan que el 70,3% cumple con el límite de 30 kilómetros, mientras tan solo el 57,4% respetan el de 50, pese a que son las calles que están al lado.

“Lo que hemos visto hasta el momento es una buena noticia”, señala el director general del Centro, Josep Alfonso. “Pese a la controversia o el intercambio de opiniones sobre si era una norma bien percibida o iba a servir de algo, la realidad es que, mayoritariamente y en un porcentaje significativo, se está cumpliendo. Y más importante, cuando preguntamos al conductor si cree que ha contribuido a la reducción de la siniestralidad, seis de cada 10 dicen que sí”, desarrolla.

Para Javier Bardají, director general de Atresmedia TV, que impulsa la iniciativa de Ponle Freno dentro de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, esta limitación de la velocidad, que el próximo 11 de mayo cumple un año en vigor, esta “es una de las medidas más ambiciosas que ha puesto en marcha la DGT en los últimos 10 años”. “Sabemos que a 30 kilómetros por hora el riesgo de que un atropello sea mortal es cinco veces menor que si se va a 50 kilómetros”, ha destacado en la presentación del informe, donde ha asegurado que gracias a esta medida “está habiendo menos atropellos mortales”.

“Donde más cumplen los ciudadanos y donde más sensibilizados están es en las zonas de 30”, señala Olave. Si se analizan los resultados ciudad a ciudad, Barcelona es la más cumplidora. En la ciudad condal el porcentaje asciende casi hasta el 80%, seguido de Bilbao y Sevilla, en torno al 77%, y de Valencia, con el 71%. “Llama mucho la atención la diferencia entre Madrid y Barcelona, pero no es una cuestión de una contra la otra, también hay una diferencia significativa respecto al resto”, indica Alfonso. En la capital, más de la mitad de las mediciones realizadas (el 52,3%) sobrepasaban el límite.

La velocidad media en Madrid supera la permitida

La tendencia que se identifica en Madrid se repite también en la medición del cumplimiento del límite de 50 kilómetros por hora. Si es más bajo en las ciudades analizadas, la diferencia entre esta y el resto es también mayor. Está en el 42,9%, frente al 49,8% de Valencia; el 61,7% de Bilbao; el 63,7% de Sevilla; y el 68,9% de Barcelona. Pero, además, es en la capital en el único sitio donde la velocidad media en ambos casos supera a la permitida: 34,1 y 51,7 kilómetros por hora.

La capital vizcaína ha sido pionera en establecer un límite de 30 kilómetros por hora en toda la ciudad. Es una “apuesta de futuro”, indican los expertos, que han optado por extrapolar aquí las zonas que en otras ciudades serían de 50 para poder establecer una comparativa. “Si la evaluamos con la norma legal que tiene, encontramos que los conductores no cumplen con el límite en las grandes avenidas. Cuando un 15% de los ciudadanos no cumple un límite, hay que llamar la atención a los ciudadanos. Cuando el 100% no cumple, igual es que el límite está mal puesto, pero al Ayuntamiento de Bilbao no hay que evaluarlo porque los ciudadanos en las grandes arterias sigan yendo a la misma velocidad, sino por su apuesta de futuro de salvar a los peatones. Si las calles de 50 del esto de España fueran a 50 aquí, el comportamiento es bastante bueno”, desarrolla Olave.

En Sevilla, otra de las ciudades analizadas, la gente conduce más despacio en las calles limitadas a 30. La media es de 25,8 kilómetros por hora. Y en Valencia, aunque cumplen mayoritariamente este límite, no llegan al aprobado en el de 50. Los conductores valencianos se quedan en el 49,8%, con una media de 50 kilómetros por hora.

El fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha destacado que “el tráfico se hace cada vez más científico”. “Los fiscales tenemos siempre la cultura y la mentalidad de que las normas están para cumplirlas y nosotros para hacerlas cumplir. Si hay una limitación de velocidad, hay que cumplirla”, señala Vargas, que considera, a la vista de los resultados del informe, que “la ciudadanía española, en contra de lo que se dice, cumple”. A su juicio, las normas son “una expresión cultural y un ideal de futuro” y que “están para persuadir y convencer”. En este sentido, ha abogado por “pacificar el tráfico” y ha destacado que “no hay sostenibilidad con exceso de velocidad”.

Precisamente, uno de los argumentos que daba la Dirección General de Tráfico para impulsar esta medida que homogenizó las normas en todos los ayuntamientos, la reducción de la velocidad en las ciudades es una de las prioridades de la Agenda 2030, con el objetivo de convertirlas en espacios más seguros y de reducir la contaminación.

Los motoristas, quienes menos cumplen

El informe detalla también qué vehículos motorizados son más respetuosos con la normativa de circulación y cuáles tienen tendencia a saltársela. Aquí se cumple la máxima de que, a más espacio más velocidad. Porque si las furgonetas, que son las que más ocupan y por tanto tienen menos margen en las carretas, son las más cumplidoras (el 73%), las motos son las menos (54,6%). Los vehículos se mantienen en el 65%. “Las motos son las que menos cumplen, en parte porque la ciudad es mucho más grande para ellas”, indica Olave.

Ponle Freno-AXA ha realizado también un estudio de la percepción de la velocidad en ciudad, a través de 513 entrevistas online a conductores en estas mismas cinco ciudades. El 71% de los encuestados respondió que estaba de acuerdo con los actuales límites de velocidad en las ciudades y el 58% considera que han contribuido a bajar la siniestralidad de tráfico. Además, el 83% afirma que siempre o casi siempre cumple con el límite de 30 kilómetros por hora y el 86% dice que lo hace con el de 50. Unas respuestas que contrastan con las más de 7.000 mediciones realizadas y que muestran que este segundo límite se respeta mucho menos. También destaca que solo el 41% de los encuestados cree que el resto de conductores respeta el límite de 30 y el 45%, el de 50.