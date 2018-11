Ábalos responde a Page que Albert Rivera no tendría cabida en el PSOE en el que él se afilió

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha contestado al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que el líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, no hubiera tenido cabida en la formación en la que él se afilió.

"No sé cuándo se afilió Page. En la época en la que yo me afilié, no podría haber estado Rivera. No hubiera estado", ha sentenciado el número tres del PSOE en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

El titular de Fomento ha respondido de esta manera a las palabras de García-Page en una entrevista con 'El Mundo', en la que afirmó que el presidente de Cs "podría ser perfectamente del PSOE", o "al menos" del PSOE al que él se afilió.

García-Page, al ser preguntado sobre qué gobierno le gustaría ver en la próxima legislatura y si vería aceptable un presidente apoyado por independentistas, respondió que su preferencia era un ejecutivo del PSOE apoyado por Cs. "La posición que tiene Albert Rivera en torno a la Constitución y al modelo de país me parece muy compatible con el PSOE", apuntó.