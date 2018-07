Albert Rivera recomienda a Pablo Casado que "no se obsesione" ni se "preocupe tanto por Ciudadanos"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recomendado a Pablo Casado que "deje de preocuparse" y de "obsesionarse" por su partido y no cambie tanto de opinión en temas como la reforma de ley electoral para frenar a los nacionalistas. "La obsesión electoral de Casado cada día señalando a Ciudadanos no la compartimos", ha indicado Rivera en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la Permanente de la Ejecutiva de Ciudadanos.

Rivera ha señalado que él, en cambio, no considera "su enemigo" al PP. "Nuestros verdaderos enemigos son los populistas y los nacionalistas", ha afirmado.

Según ha dicho Rivera, su deseo es "seguir tendiendo la mano a los constitucionalistas frente a los populistas y nacionalistas", especialmente en Catalunya, en donde ve "con preocupación" cómo Pedro Sánchez le "está otorgando rango de Estado y de nación y de ministro de Exteriores al señor Maragall". "Algunos se equivocan de enemigo", ha señalado.

"Una cosa y la contraria"

Pese a esta declaración de 'amistad' hacia Casado, Rivera no ha evitado criticarle por sus cambios de opinión sobre la reforma electoral, que él ha situado en establecer un 3% de techo mínimo de votos para evitar que los partidos nacionalistas logren estar sobrerrepresentados en el Congreso. El nuevo presidente del PP llegó a afirmar que debería ilegalizarse a estos partidos, aunque luego lo matizó.

"Casado dice una cosa un día y al siguiente la contraria". "Lo que también ha dicho el PP es que se oponen a las listas abiertas", ha recordado, para asegurar a continuación que "el bipartidismo se abraza" a la hora de oponerse a una reforma de la LOREG que pueda perjudicarles.

"Nosotros estamos en posiciones antagónicas. El PP y el PSOE no quieren que cambie nada. No compartimos lo que ha dicho el señor Casado ni los socialistas. Si van a cambiar y van a acercarse a los planteamientos de Ciudadanos, bienvenidos sean", ha añadido Rivera.

También ha criticado a Casado por aludir en su campaña a la ley del aborto. "No sé a qué viene ahora eso. La sociedad está en otra cosa. Ciudadanos va a estar en los grandes debates, en los que une a la sociedad, no en los que la divide".

"Me extraña que no hayan cambiado ni una coma en todos estos años en esa ley y ahora plantee cambios. No sé si es por los líos internos que tienen...", ha especulado.

"No" al techo de gasto del Gobierno de Sánchez

Por otro lado, Rivera ha adelantado que su grupo parlamentario se opondrá al techo de gasto y a la senda de déficit que ha planteado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que posiblemente se vote este mismo viernes en un Pleno extraordinario del Congreso. Rivera ha sido tajante y ha señalado que la propuesta "va a contar con un no rotundo de Ciudadanos".

"El PSOE ha vuelto a las andadas y subirá los impuestos. Es una mala noticia para los españoles y para las clases medias y los autónomos", ha lamentado Rivera, que ha recordado que su partido había "peleado" con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy para conseguir justo lo contrario, que los bajara.

Ese anuncio de Sánchez, por lo tanto, cree que "es una mala para la economía", a pesar de que Bruselas ha dado el beneplácito a ese aumento del gasto.

El 'no' de Ciudadanos se une al de Casado que este lunes también ha dejado entrever que el PP se opondrá a la senda de déficit en el Congreso.