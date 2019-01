Rivera cree que las opiniones de Alfonso Guerra y Felipe González son "más sensatas" que las de Pedro Sánchez

Albert Rivera ha confesado este lunes que se siente más identificado con las opiniones de Alfonso Guerra y de Felipe González que con los planteamientos políticos de Pedro Sánchez. Considera a ambos exdirigentes del PSOE mucho "más sensatos" en cuanto a su visión territorial de España, y también sobre sus posturas sobre la situación de Venezuela, aunque después ha matizado que "no comparte todo" lo dicho por Guerra.

El ex número dos del Gobierno de Felipe González ha dicho en una entrevista en la cadena SER que hay algunas dictaduras que "al menos tienen eficacia en el terreno económico". Para defender su idea, Guerra ha puesto como ejemplo de dictadura eficaz la de Pinochet en Chile.

En su comparecencia de este lunes tras la reunión del Comité Ejecutivo, en el que se ha fijado para el día 8 de febrero la votación de las primarias para las europeas -en caso de que Luis Garicano tenga un rival-, Rivera ha alabado a la vieja guardia del PSOE a la que ve en planteamientos mucho más "razonables" que al propio Sánchez. "Hay gente en el PSOE que ya no está en la dirección cuya posición es muy diferente a la de Sánchez en un momento tan delicado como el que atraviesa España", ha afirmado.

El líder de Ciudadanos ha dejado también claro que le parece "más sensato lo que ha dicho Alfonso Guerra que lo que dice Sánchez", en relación a la unidad de España y la crisis en Catalunya. Pero también ve "más sensatas" las opiniones de Felipe González que las de Sánchez en torno a Venezuela.

En este sentido, el líder de Cs ha pedido al presidente del Gobierno "que rectifique" y no dé un plazo de ocho días a Nicolás Maduro para que convoque elecciones sino que apoye ya a Juan Guaidó para que conduzca a Venezuela a unas elecciones "libres y democráticas". A su juicio, no apoyar al líder opositor y dejar que Maduro siga dirigiendo el país "sería un error histórico" porque "España debe liderar esa posición en Europa y no estar a remolque".

Rivera ha recordado que la Comisión Europea determinó que las elecciones en las que fue elegido Maduro "fueron fraudulentas", por lo que se ha preguntado "¿cómo puede ser que legitimemos a Maduro para que en ocho días se convierta de tirano a demócrata?".

El líder de Cs ha insistido en que Guaidó debe ser la persona que lidere esa etapa de transición en Venzuela. "Debe ser la rótula para articular proceso para unas elecciones. Hay que confiar en él", ha insistido

Sin embargo, Rivera ve pocas posibilidades de que el dirigente del PSOE cambie de opinión tanto sobre Venezuela como sobre Catalunya porque "Sánchez solo piensa en él y en su silla y no en el interés de España", y ha roto, ha dicho, "todos los puentes con los partidos constitucionalistas".