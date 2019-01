Alfonso Guerra afirma que hay dictaduras que "al menos son eficaces" frente a la de Maduro, "que no sirve para nada"

El histórico número dos del Gobierno de Felipe González, Alfonso Guerra, ha calificado este viernes de dictadura el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, además de incidir que, frente a otras dictaduras, que "al menos tienen eficacia en el terreno económico", la de Maduro "no sirve para nada".

"Venezuela está sufriendo una dictadura, además incompetente, porque a veces las dictaduras liquidan la libertad de los pueblos pero al menos tienen eficacia en el terreno económico", ha afirmado Guerra para defender el reconocimiento del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó.

"Esto es una dictadura que además no sirve para nada", ha añadido el socialista, en una entrevista en la Cadena Ser este lunes, por motivo de la presentación de su nuevo libro La España en la que creo: en defensa de la Constitución.

"Se ha creado la idea de que con la estrella roja todo es bueno y con la cruz todo es malo y eso no es así", ha insistido el político sevillano.

Pinochet, como ejemplo de dictadura eficaz

Las declaraciones han impactado a algunos de los colaboradores de la cadena, como Antón Losada. "Me cuesta trabajo asociar los conceptos de 'dictadura' y 'eficacia'", ha afirmado el periodista. "El coste de esa eficacia es tan alto que creo que es difícil hablar de eficacia", ha subrayado Losada, después de que Guerra intentara rebatirle.

Para explicar sus argumentos, Guerra ha optado por recurrir al dictador chileno: "Entre la dictadura de Pinochet, horrible, y la dictadura de Maduro, horrible, hay una diferencia: que en un sitio la economía no se cayó y en otro sí se ha caído. El no querer ver esa diferencia es ponerse una venda porque son amigos de uno o son amigos de otro", ha zanjado el ex número dos de González.

Losada le ha recordado que en la dictadura de Chile la economía también se cayó, ya que consistió en "explotar sistemáticamente a la mayoría de la población".

Durante el régimen de Pinochet, las fuerzas del Estado asesinaron a 3.200 personas, de las que 1.192 todavía hoy figuran como detenidas desaparecidas. 40.000 personas fueron torturadas y encarceladas y otras 200.000 se vieron forzadas a exiliarse durante los años de dictadura, entre 1973 y 1990.

Por otra parte, el pasado agosto, la Justicia chilena condenó el decomiso de más de 1,6 millones de dólares del difunto dictador chileno por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos en el denominado caso Riggs.

En 2010, la Universidad de Chile determinó que Pinochet, durante la dictadura había acumulado una riqueza de más de 21,32 millones de dólares de los cuales 17,86 millones carecían de justificación contable.