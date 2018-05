Villegas exige a Rajoy que "no pierda más tiempo" para ampliar la vigencia del 155 en Catalunya

En Ciudadanos siguen presionando a Mariano Rajoy para que se amplíe el plazo de la aplicación del 155 en Catalunya después de escuchar las pretensiones del recién elegido president de la Generalitat, Quim Torra, que ha anunciado su decisión de avanzar hacia "una república catalana".

"No podemos perder tiempo ni mirar hacia otro lado porque Torra ha sido muy claro con un proyecto que lleva a la ruptura y a la ruina. No podemos dejar de actuar mientras los separatistas hacen un fraude. No podemos dejar en sus manos el futuro de Catalunya", ha señalado, contundente, José Manuel Villegas en rueda de prensa este lunes mientras se celebraba el último pleno de investidura en el Parlament.

"Estamos a disposición del presidente para cuando él crea conveniente abrir una ronda de contactos con todos los partidos para estudiar esa posibilidad", ha añadido el secretario general del partido antes de conocer la fecha del encuentro de Rivera.

Mientras Villegas comparecía ante los periodistas, el presidente Rajoy aseguraba que aunque "no le ha gustado nada" lo que está viendo allí, reiteraba su oferta de diálogo a los nuevos dirigentes catalanes y a los demás partidos para abordar la nueva situación.

Rajoy, de hecho, acababa de invitar a Pedro Sánchez a una reunión a la Moncloa, que repetirá con Albert Rivera el próximo jueves, a las 9,30 de la mañana, según han confirmado fuentes del partido.

La reunión entre ambos se sucede en plena tensión entre ambos dirigentes por las duras críticas que le ha lanzado el líder de Ciudadanos a Rajoy por no haber presentado recurso para impedir la designación de Torra como nuevo President de la Generalitat. Esa "pasividad" que ve en el líder del PP incluso llevó a Rivera la semana pasada a anunciar que le retiraba su apoyo en Catalunya.

Este mismo lunes Villegas ha vuelto a hacer un llamamiento al presidente del Gobierno para que “rectifique” y mantenga el artículo 155 de la Constitución en Catalunya. "No podemos dejar el futuro de la Generalitat en manos de quienes quieren saltarse la ley", ha reiterado.

Los de Rivera sospechan, sin embargo, que Rajoy no tiene mucha prisa para mover ficha y dará margen a los nuevos dirigentes catalanes para ver qué pasos dan. "Lo primero es que el Gobierno se convenza de que no podemos dar la espalada a los catalanes", ha añadido el número dos del partido naranja.

El secretario general de Ciudadanos ha señalado que "los intereses del señor Rajoy en Catalunya no pueden paralizar a las fuerzas constitucionalistas, por lo que ha abogado "por actuar ya", "sin pensar en el futuro particular de un partido". En este sentido, ha extendido los llamamientos al PSOE para que tome nota y exija cuando se reúna con Rajoy esta extensión del artículo constitucional en la autonomía.

Villegas ha lanzado, por otro lado, una nueva advertencia a Rajoy sobre los Presupuestos Generales del Estado. Ha dicho que aunque Ciudadanos tiene ya comprometido el voto favorable a las cuentes de 2018, éstos no pueden estar en función de las exigencias de los nacionalistas vascos. "Creemos que estos presupuestos son buenos para España y para los catalanes y vamos a votar a favor". "Pero lo que decimos es que la aprobación de esos presupuestos no pueden estar por delante de defendernos ante un proyecto de ruptura de España".

"El señor Rajoy tiene que actuar y defender la democracia española", ha enfatizado Villegas, que ha pedido también al PSOE que se abstenga en la votación de los PGE para que su aprobación "no dependa" de los votos del PNV.

"Para recuperar el apoyo de Ciudadanos en Catalunya, Rajoy tiene que rectificar", ha zanjado Villegas.