El Ayuntamiento de Cádiz defiende el derecho a izar la bandera LGTBI

El Ayuntamiento de Cádiz ha defendido este miércoles su derecho “a seguir reivindicando la igualdad y la diversidad de las personas” con el izado en la fachada municipal de la bandera multicolor LGBTI, tras la querella anunciada por la asociación Española de Abogados Cristianos.

En un comunicado, la concejala de Feminismos y LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Cádiz, Lorena Garrón, ha afirmado que esta denuncia, “de la que no tenemos aún constancia, vuelve a traernos las voces del odio, las voces homófobas y las voces patriarcales que no solo no quieren que la sociedad no avance, sino que retrocedamos siglos atrás”.

La edil ha insistido en que el Ayuntamiento seguirá luchando “por la igualdad y la diversidad, por el ser y el sentir de forma libre de cada uno de las gaditanas y gaditanos”.

Garrón ha explicado que la colocación de la bandera multicolor, en el cuarto mástil del Ayuntamiento, junto a la local, la andaluza y la española, “no elimina ninguna otra, sino que sirve para sumar derechos”.

“Los derechos de las personas LTBIQ+ tienen que estar en el centro de los derechos que defendemos, primero porque se tratan de derechos fundamentales y segundo porque conseguirlos hace posible que se consigan para el resto de la sociedad; ensancha el horizonte y nos abre las puertas que tanto tiempo han estado cerradas a la diversidad afectivo sexual”, explica Garrón.

La concejala defiende que el izado en el Ayuntamiento y también en la plaza de Sevilla es “una forma de que la ciudadanía sepa que en el Ayuntamiento gobierna un equipo que defiende los derechos de la sociedad”.

El Ayuntamiento ha lamentado que con este tipo de denuncias, asociaciones como éstas “busquen solo darse publicidad y autobombo, aunque eso implique que se a costa de los derechos de las demás personas y de todo el trabajo que hace este Ayuntamiento a favor de la diversidad sexual y de género”.

La asociación Abogados Cristianos anunció este miércoles una querella contra el alcalde de Cádiz, José María González, por exhibir desde el Ayuntamiento la bandera LGTBI con motivo del Orgullo, y compara la enseña del arcoíris con la independentista porque, a su juicio, “sólo representa a una parte de la ciudadanía”.