El Gobierno confirma la venta de 400 bombas a Arabia Saudí porque no halla "ninguna razón" para no realizarla

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha confirmado este jueves que España mantendrá el contrato de venta de 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudí. En una entrevista en Onda Cero, Borrell ha asegurado que el Gobierno "no ha encontrado ninguna razón" para incumplirlo, "no se ha encontrado ninguna irregularidad", ha añadido.

Defensa había avanzado que se cancelaría el contrato y que se devolverían los 9,2 millones de euros abonados por este material, aunque posteriormente el Gobierno subrayó que se trataba de una declaración de intenciones y que la decisión definitiva no estaba adoptada".

Preguntado por si existe alguna garantía de que ese material no se utilice contra la población civil, el ministro socialista ha afirmado que "esa clase de armamento es de precisión, no produce efectos colaterales, no se pueden producir esos bombardeos que producen esa clase de tragedias".

Sobre las diferencias entre su ministerio y el de Defensa sobre este asunto, Borrell ha evitado hacer comentarios: "La última cosa que voy a hacer es polemizar con un compañero en público".