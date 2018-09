Defensa autoriza el envío de las bombas de precisión a Arabia Saudí

El Ministerio de Defensa ha autorizado el envío a Arabia Saudí del cargamento de 400 bombas de precisión láser paralizado por Margarita Robles la pasada semana. Según han confirmado fuentes diplomáticas a El Periódico, la autorización se ha producido durante la mañana de este miércoles. El Ministerio de Defensa no ha querido confirmar ni desmentir la información hasta el momento.

Robles paralizó la venta, cerrada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, por el riesgo de que fuesen usadas para cometer crímenes de guerra en Yemen. Observadores internacionales han atestiguado que las fuerzas saudíes han utilizado el mismo tipo de armamento, importado desde países como EEUU, Reino Unido y Brasil, para bombardear de manera indiscriminada a la población civil. Según confirmó el Ministerio la pasada semana, los trámites para devolver los 9,2 millones de euros que Arabia Saudí pagó por las bombas ya habían comenzado.

España se sumaba así al grupo de países que han restringido la venta de armamento a los saudíes. Sin embargo, la decisión de la ministra pilló por sorpresa a una parte del Ejecutivo. Exteriores tuvo que enfrentar las quejas de la monarquía absolutista, que según algunas fuentes, amenazó en privado con cancelar el contrato asignado a Navantia para construir cinco corbetas.

La tensión creció con las protestas de los trabajadores de la empresa pública, que se manifestaron para pedir al Gobierno que no pusiera en riesgo los 6.000 puestos de trabajo que dependen de la construcción de los buques. La situación derivó en una crisis que obligó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a enmendar a su ministra de Defensa y asegurar que la decisión sobre la cancelación de la venta de las bombas no era definitiva. Días más tarde, Robles reconoció que la venta no se había cancelado, como confirmó Defensa en un principio.

La ley española que regula el comercio de armamento prohíbe este tipo de ventas. Exige vetar cualquier envío a países sobre los que existan "indicios racionales" de violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o uso de las armas contra civiles. Diversos organismos internacionales como Naciones Unidas han atestiguado que Arabia Saudí viola estos principios en su campaña de bombardeos y bloqueo naval contra Yemen.