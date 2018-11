Borrell defiende que se ha llegado a "un buen acuerdo" sobre el Brexit

"Es un buen acuerdo", ha dicho el jefe de la diplomacia española en declaraciones a la prensa desde la XXVI Cumbre Iberoamericana, que se celebra estos días en la ciudad guatemalteca de Antigua.

Borrell ha destacado que era un "acuerdo difícil" y que finalmente se ha logrado manteniendo la integridad del mercado único y la financiación plurianual, ya que Reino Unido aportará los fondo comprometidos.

También ha resaltado que el mero hecho de que se haya llegado a un acuerdo es positivo habida cuenta de que evita el peor escenario posible, que es "una salida desordenada" de Reino Unido de la Unión Europea. "Por lo tanto, creo que podemos estar satisfechos", ha sostenido.

Interrogado sobre las palabras del secretario de Relaciones Internacionales y portavoz del PP en el Congreso, Joserra García Hernández, que ha tildado el acuerdo sobre el Brexit de "fracaso absoluto", Borrell ha restado importancia a esta reacción porque forma parte del "juego" político.

Así, el jefe de la diplomacia española ha contestado que es la primera vez que se incorpora a los textos del bloque comunitario un documento en el que España y Reino Unido abordan la cuestión de Gibaltar.

Además, ha recordado que fue el ex ministro de Exteriores José Manuel Margallo quien no consiguió que las autoridades británicas aprobaran la propuesta de cosoberanía. "Uno no puede convertir sus fracasos en críticas a los demás", ha zanjado.

Con todo ello, ha expresado su deseo de que la primera ministra británica, Theresa May, logre los apoyos necesarios en el Parlamento para sacar adelante el acuerdo del Brexit. "La pelota está ahora en su tejado", ha comentado en alusión a Westminster.

Sin embargo, el trámite legislativo del acuerdo del Brexit no queda ahí, ya que deberá recibir igualmente el visto bueno de los 27.