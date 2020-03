Casado amenaza con votar en contra de los decretos de alarma: "El Gobierno no es leal y nos da información falsa"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que su formación política no apoyará los reales decretos aprobados este domingo por el Consejo de Ministros para ampliar el estado de alarma y garantizar el permiso retribuido y recuperable para los trabajadores que tengan que quedarse en casa. "No vamos a apoyar estos reales decretos si no se modifican", ha asegurado el líder de los populares en rueda de prensa, en la que ha asegurado que aún hay "15 días" para negociar las medidas, antes de que se lleven a convalidar al Congreso de los Diputados.

Además, Casado ha acusado a Sánchez de mentirle durante la crisis del coronavirus. "El Gobierno no está siendo leal con la oposición. La información que estoy recibiendo no es cierta", ha dicho, haciendo alusión a las conversaciones que ha mantenido con el jefe del Ejecutivo en los últimos días. "No se nos puede dar información falsa. No podemos remar en la misma dirección si no se nos dice la verdad", ha añadido. Preguntado sobre esas supuestas mentiras, Casado ha dicho que "no revela conversaciones privadas".

Pero el líder del PP ha insistido en hablar de "mentiras, deslealtades y ocultación de información" por parte del Gobierno, al que ha acusado de una "deriva hacia las tesis de Podemos". Por eso ha considerado que lo ideal es que se hubiera hecho una videoconferencia de Sánchez con las comunidades el domingo para que cada una dijera qué sectores se podían cerrar, antes de decretar la paralización total.

Casado, que también ha acusado a los medios de comunicación de "poner el foco en lo positivo", ha reclamado al Gobierno que el coste de las medidas económicas no recaiga en las empresas y que actúe el "sin agendas ideológicas radicales" a la hora de adoptar medidas, en referencia a la influencia que cree que tiene Unidas Podemos en las decisiones del Ejecutivo ante la pandemia del coronavirus.

El presidente del PP ha afirmado que el Gobierno está "desbordado y yendo tarde" y "no está teniendo una comunicación efectiva con las comunidades autónomas", sobre todo en lo relativo al material sanitario. Y ha añadido que "las responsabilidades llegarán". "Nosotros queremos ser leales, pero queremos a cambio que se nos dé información", ha zanjado.