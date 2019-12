Casado constata que Sánchez no romperá con Podemos para que el PP se abstenga

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados al término de su primer encuentro con Sánchez desde las elecciones del 10 de noviembre, Casado ha informado de que la única oferta que el socialista le ha planteado ha sido la de una abstención del PP para facilitar que se ponga en marcha el Gobierno de coalición con Podemos.

Casado le ha preguntado a Sánchez si ésta era la única oferta que estaba dispuesto a plantearle al PP y el dirigente socialista, según Casado, ha respondido que no hay otra propuesta.

El líder 'popular' está convencido por tanto de que Sánchez está instalado en el "no es no a cualquier alternativa que suponga romper con Podemos", por lo que el acercamiento de este lunes al PP no es otra cosa que un "simulacro", en opinión de Casado.

El dirigente 'popular' sospecha por tanto que Sánchez está intentando que el PP sea una "coartada" a una decisión "libre" que tomó la misma noche electoral de pactar con Podemos.