Casado mantiene el tono duro contra el Gobierno, le acusa de mentir y Sánchez le pide que deje la actitud "intransigente"

Nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso cargado de reproches de Pablo Casado a Pedro Sánchez. El jefe de la oposición mantiene el tono duro con el presidente, al que ha acusado hasta en siete ocasiones de haber mentido en distintas cuestiones durante la gestión de la crisis de la COVID-19. A las puertas de que el Ejecutivo vuelva a pedir una prórroga del estado de alarma para el que siempre ha contado con el apoyo del PP, Casado ha recriminado a Sánchez que haga el ridículo mientras que el presidente le ha pedido que abandone la actitud "intransigente".

"Lo primero que hay que hacer es decir la verdad", le ha espetado Casado, que considera que Sánchez "mintió cuando dijo que se podía manifestar el 8 de marzo, mintió a los sanitarios cuando les dijo que iban a estar protegidos, miente a la OCDE al dar los datos falsos sobre los test". "¿Cómo va garantizar la desescalada y cuándo los españoles van a tomar el vermú?", le ha preguntado sobre el plan dividido en fases que aprobó el Consejo de Ministros este martes. El jefe de la oposición también ha acusado a Sánchez de "mentir a las autonomías a las que atribuye falsos recortes" e incluso a la oposición cuando dice que "quiere pactar". "En política se puede hacer de todo menos el ridículo, usted puede puede haciéndolo; pero no nos pida que lo sigamos haciendo con usted", ha zanjado el líder del PP.

"Usted dedica todo el tiempo a criticar al Gobierno", le ha contestado Sánchez en la réplica en la que ha aprovechado para recordar al jefe de la oposición que no "estudia" las medidas aprobadas por el Ejecutivo y le ha puesto como ejemplo la medida que reclamó para los camioneros y que estaba aprobada desde hace un mes. El presidente ha pedido al jefe de la oposición que "arrime el hombro".

También duro con el presidente ha sido el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, que en la crisis del coronavirus ha brinadado su apoyo al Ejecutivo: "Debe hacer autocrítica y no repetir los errores". El diputado de Ciudadanos ha criticado el plan de desconfinamiento elaborado de forma "unilateral" y que no considera "serio y riguroso". Bal ha puesto como ejemplo que "los deportistas no saben si van a poder salir a entrenar" o que no queda claro que si los ciudadanos podrán visitar a familiares en sus casas antes de ir a las terrazas. "Usted no está dando la talla", ha zanjado el portavoz de Ciudadanos.

"Los errores del Gobierno los asumo en primera persona", ha reconocido Sánchez nada más empezar. "Cada vez que vengo aquí digo que hemos cometido errores. Todos los países europeos llegaron tarde pero España actuó antes. Tenemos que hacer el ejercicio de autocrítica compartida", le ha dicho Sánchez, que ha recordado que Ciudadanos forma parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, "uno de los principales focos de la pandemia". "No renovar contratos a médicos tendría que hacer relfexionar a su partido para reforzar el sistema sanitario en Madrid, porque aún no hemos controlado la pandemia. Si hablamos de errores, de no ser autocomplacientes su partido también tendría que hacerlo", ha sentenciado Sánchez.

El PP ha dejado clara la beligerancia contra el Ejecutivo también en la intervención del secretario general, Teodoro García Egea, en su 'cara a cara' con Pablo Iglesias: "Si el PP estuviese gobernando hoy, usted no estaría aquí haciendo preguntas sino rodeando la sede, incendiando la calle, pidiendo la cabeza de la nuestro presidente. Usted estaría politizando el dolor, porque se le da mejor un escrache que un desconfinamiento". El dirigente conservador ha acusado al vicepresidente segundo de tener una responsabilidad en el fallecimiento de personas mayores -dado que su cartera es la de Derechos Sociales aunque las competencias de las residencias de mayores corresponde a las comunidades autónomas- y que debe "responder por ello". "Proteja a nuestros mayores y deje de adoctrinar a nuestros hijos", ha añadido.

Iglesias ha respondido a García Egea lamentando "el tono y la agresividad. A pesar de ello, ha asegurado, "mi responsabilidad es tender la mano porque esto lo tenemos que hacer como país, no como partidos"."El principal partido de la oposición merece un contenido de intervenciones en el control al Gobierno algo mejor que el expresado aquí", ha subrayado. "Aléjese de Vox y vuelva a la Constitución, señor García Egea", ha terminado Iglesias.

Durante su interpelación al ministro de Sanidad, Salvador Illa, la dirigente de Vox Macarena Olona ha amenazado al presidente del Gobierno con acusarle "por su gestión criminal" de la crisis del coronavirus desde su puesto en la Abogacía del Estado -del que se encuentra en excedencia-. Olona ha cuestionado los contratos "a dedo" concedidos para traer a España material sanitario y test, así como para encargar a empresas españolas la fabricación de mascarillas y demás equipos de protección. Olona ha puesto en duda, sin explicar por qué, los contratos con "una empresa con sede en Catalunya" y con el Grupo Mondragón, del País Vasco.

Olona ha utilizado parte de su turno para interpelar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha amenazado con "un alud de querellas criminales". "Deje de interponer querellas fraudulentas", ha señalado, en referencia a las presentadas por el PSOE contra los bulos de Vox. "Es usted y su Gobierno quien va a enfrentar un alud de querellas y demandas judiciales por su gestión criminal. Quizá yo ejerza la acusación como abogada del Estado en activo y quizá le pregunte porqué España es el país del mundo con el mayor número de fallecidos y de sanitarios contagiados", ha zanjado Olona dirigiéndose al presidente, que ya no estaba en el hemiciclo.

Illa, en su respuesta, ha eludido los ataques y se ha limitado a avisar a la portavoz de Vox de que ni en esta ocasión ni en el futuro va "a caer en provocaciones". "Ni caeré ni me dejaré arrastrar por su lenguaje, fácil de mejorar", ha concluido el ministro.

Pero las críticas al Gobierno no han venido solo de la bancada de la derecha. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha amenazado al Gobierno con dejar de sostenerle con el respaldo que le dio en la investidura y la moción de censura si el Ejecutivo no mejora su comunicación con el resto de partidos políticos en la crisis del coronavirus. Rufián ha criticado que ayer su grupo se enterara del plan de desescalada por la rueda de prensa que ofreció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Es la única fuente de información que tenemos, algo que les debería hacer reflexionar si es que quieren mantener el espíritu de los 180 diputados de la moción de censura".

"¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Mucho o poco?", se ha preguntado Rufián durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. "¿Son conscientes de la alternativa de no entenderse con nosotros? La alternativa son los Torquemada y Abascal, los que consideran que comer es comunista", ha zanjado el portavoz de ERC. Además, durante una pregunta a la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, ha asegurado que ya "son 47 días sin diálogo, sin consensuar y sin coordinar". Por eso ha pronunciado una petición concreta al Gobierno: "Finiquiten el estado de alarma y retornen las competencias a las comunidades autónomas".