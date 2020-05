Casado: "Ante un rebrote no podemos volver a la excepcionalidad, hay que convivir con el virus"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha mostrado este jueves en contra del confinamiento como medida para frenar el avance del coronavirus incluso después de conocer el estudio de seroprevalencia que ha reflejado que tan solo el 5% de los españoles ha resultado contagiado por la COVID-19. "Ante un rebrote no podemos volver a la excepcionalidad, hay que convivir con el virus", ha asegurado Casado en una entrevista en Telecinco.

A su juicio, "el Gobierno se está sobrepasando" con la utilización del estado de alarma, y por ello ha vuelto a recalcar que el PP votará 'no' en la próxima solicitud de prórroga que el Ejecutivo llevará al Congreso la próxima semana. El líder del PP ha insistido en que existen "tres leyes sanitarias con las que puede mantener el mando único", aunque ninguna de ellas –la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Salud Pública y la Ley de Protección Civil– permite limitar la movilidad.

No obstante, Casado ha pedido a Sánchez "que aplique la legislación en vigor" al considerar que "está gobernando por órdenes ministeriales y eso es un fraude de ley." "No encerremos a todo el país. España tiene que convivir con el virus", ha insistido el líder de los populares. En su opinión "no es lógico que las personas sanas jóvenes estén confinadas en casa destruyendo la economía".

Preguntado por la polémica sobre los apartamentos de lujo en los que está pasando la pandemia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Casado ha asegurado que "entra dentro de su privacidad" y lo ha comparado con la situación de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que vive en un piso de Madrid propiedad del Ejecutivo. "Es un ámbito privado, necesita estar fuera de su casa para no contagiar a su madre", ha asegurado.