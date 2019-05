Casado viaja por sorpresa a Bruselas para analizar los resultados del 26M después de saltarse la cumbre de 'populares' europeos tras el 28A

Después del 28A Pablo Casado prefirió saltarse la reunión de líderes populares europeos. Fue el 9 de mayo, en Sibiu (Rumanía), y Casado acababa de perder la mitad de los escaños en el Congreso de los Diputados, hasta mínimos históricos, en unas elecciones generales que ganó el PSOE casi duplicando la representación del PP.

Casado no acudió aquel día. Pero este lunes, 24 horas después del 26M y 24 horas antes de la cumbre de populares en Bruselas previa al Consejo Europeo convocado para comenzar el reparto de cargos europeos tras las elecciones del domingo, el presidente del PP anuncia que va.

Nota de prensa del PP con el viaje de Pablo Casado a Bruselas.

Esta vez llegará con una derrota en las europeas, pero conservando la Comunidad de Madrid y recuperando el Ayuntamiento de la capital. Eso sí, si pacta con la extrema derecha de Vox, algo que tendrá que explicar a sus colegas europeos.

Nota de prensa del PPE con la cumbre del 28 de mayo en Bruselas, en la que no estaba anunciada la presencia de Casado.

Casado ha utilizado cada reunión con los líderes populares europeos, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel y el austriaco, Sebastian Kurz, para hacer política nacional. En octubre, dijo en Bruselas que Pedro Sánchez quería usar los presupuestos generales del Estado para una campaña electoral de dos años. Sin embargo, esos presupuestos nunca llegaron a aprobarse. En otra ocasión, en Helsinki en noviembre pasado, retorció los datos para acusar al Gobierno de un supuesto efecto llamada con la migración. Y, más recientemente, en marzo, aseguró que Quim Torra quería una Guerra Civil y que era quien mandaba sobre el Gobierno de Sánchez junto con el "batasuno Otegi y los comunistas de Podemos" –aunque el Ejecutivo socialista convocara elecciones precisamente por falta de apoyo de los independentistas catalanes– .

Por todo ello, a principios de mayo Casado prefirió no acudir a la reunión de líderes del PP europeo previa a la cumbre de jefes de Gobierno de la UE en Sibiu (Rumanía). "Nos ha sorprendido el resultado de las elecciones, queremos analizarlo en detalle con Pablo Casado", reconoció entonces el presidente del PP europeo, el francés Joseph Daul. Pero no pudieron discutirlo con Pablo Casado en persona porque Pablo Casado no estuvo.

Daul también dijo que "habrá que esperar al día 27 de mayo [las elecciones europeas son el 26, junto con municipales y autonómicas]" para saber si el batacazo de las elecciones generales se repite un mes después.

Esa fecha ya ha llegado, y está por ver si Casado habla de las europeas, donde ha pasado el PP de 16 escaños a 12; de municipales y autonómicas, donde necesitará pactar con la extrema derecha; o también del 28A, donde sufrió un batacazo histórico.

Casado tampoco acudió a la reunión de líderes del PPE del 10 de abril, en vísperas del inicio de la campaña de las generales.