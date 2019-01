Casado defiende que Vox "está dentro de la Constitución" y que Sánchez es un "radical de izquierdas"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha mantenido este martes su plan para legitimar a Vox, formación cuyo apoyo necesita el PP para que Juan Manuel Moreno Bonilla se convierta en los próximos días en el presidente de la Junta de Andalucía. El líder popular ha asegurado que "lo que está diciendo Vox en Andalucía está dentro de la Constitución", por lo que no ve impedimentos para negociar con la formación de extrema derecha.

El líder del PP ha realizado estas declaraciones en una entrevista en Onda Cero el mismo día en el que su secretario general, Teodoro García Egea, tiene previsto mantener una reunión con el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, precisamente para negociar el apoyo del partido que preside Santiago Abascal al Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía.

"Vox ya ha dicho que no quiere formar parte del Gobierno en Andalucía. Lo que vamos a hacer es plantear nuestra agenda de cambio en Andalucía, pero lo que no puede ser es que Vox sea quien permita que Susana Díaz siga de presidenta", ha considerado el líder popular, que se ha mostrado "optimista" y ha asegurado que Morena será " investido y el mandato de los andaluces se va a cumplir. Ningún partido se puede permitir el lujo de malograr la ola de cambio que han pedido las urnas", ha dicho.

Frente a las buenas palabras hacia Vox, Casado ha endurecido aún más su discurso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De él ha dicho que " es lo más radical de izquierdas que nunca ha habido en el PSOE, y está a la altura de Zapatero". A su juicio, "Sánchez ha decidido pactar con aquellos que quieren romper España en vez de hacerlo con partidos más moderados como el PP. Por eso, estamos haciendo una oposición firme", ha justificado.

"Que Sánchez se ponga a hablar de liberalismo cuando sus socios y sus actuaciones están mostrando lo contrario...", ha dicho. "Si fuese liberal bajaría impuestos, tendría políticas liberales, no proteccionistas (...) No pactaría con los independentistas. No estaría reconociendo una interlocución con Arnaldo Otegi", ha concluido.