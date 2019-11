Ciudadanos dice que mientras Sánchez apueste por pactar con Podemos y nacionalistas, "no hay nada de qué hablar"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este lunes que mientras el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, siga apostando por lograr su investidura a través de un pacto con Unidas Podemos y con partidos nacionalistas, "no hay nada de qué hablar" con él.

"Sánchez forzó unas elecciones y ha perdido 800.000 votos, pero sigue empeñado en su plan de llegar a acuerdos con el populismo de izquierda y con los nacionalistas y los separatistas. Mientras siga empeñado en esa vía, en pactar la política económica con (Pablo) Iglesias y la territorial con ERC y los nacionalistas, con Cs no hay nada de qué hablar", ha subrayado.

En rueda de prensa en la sede de Ciudadanos tras la reunión de la Ejecutiva Permanente, Villegas ha asegurado que la formación naranja "siempre va a estar enfrente" de un proyecto que consideran "malo" para España.

El secretario general de Cs ha defendido que, en lugar de eso, Sánchez "gire hacia el centro y hacia el constitucionalismo" y que el PSOE llegue a un acuerdo con el PP y con el partido naranja.

EL PSOE NO HA LLAMADO A CIUDADANOS

Pero, de momento, "está en lo de siempre, en pactar con populistas y separatistas", ha lamentado, señalando que la decisión de Sánchez "está muy clara" aunque haya quienes insistan en "no querer verlo y poner la responsabilidad en Ciudadanos".

Según ha afirmado, en Cs no han recibido por ahora ninguna llamada del PSOE, que sí se ha reunido ya con representantes de ERC y otros partidos con el fin de recabar apoyos para la investidura de Sánchez. Si se convocara a Cs a un encuentro dentro de esa ronda de contactos, su mensaje sería que el líder socialista está equivocado en su estrategia de pactos y tiene que rectificar.

Por otro lado, Villegas se ha referido a la sentencia judicial del juicio de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, que se conocerá este martes, y ha dicho que estarán pendientes de la reacción del jefe del Ejecutivo en funciones.

"Exigiremos coherencia a Pedro Sánchez", ha manifestado. Sin llegar a decir que debería dimitir en el caso de que resulten condenados antiguos cargos socialistas, Villegas ha recordado que el secretario general del PSOE ponía alto el listón de responsabilidad cuando la corrupción afectaba al PP.

Según ha dicho, estos dos partidos son "muy exigentes" cuando los "ladrones" están en otra formación política y "muy condescendientes" cuando forman parte de sus filas, e incluso optan por "defenderlos y protegerlos".

"ALGO HIZO MAL" Cs PARA PERDER 47 ESCAÑOS

Respecto al análisis de las causas de la debacle de Ciudadanos en las últimas elecciones generales, donde perdió más de 2,5 millones de votos y pasó de 57 a diez escaños, el dirigente 'naranja' ha declarado que cuando le ocurre algo así a un partido, "es que algo has hecho mal".

Sin embargo, ha evitado precisar cuáles pueden haber sido los errores, argumentando que primero quieren comprobar los datos que han publicado los medios sobre las transferencias de votos. Según estos datos, más o menos un millón de personas que votaron a Cs en abril decidieron abstenerse esta vez, más de 800.000 apoyaron al PP, unas 650.000 se fueron a Vox y otras 250.000 al PSOE.

Lo que está claro es que "no hemos sido capaces de convencer a esos votantes de la utilidad de nuestra propuesta de centro en estas elecciones", ha concluido, expresando su esperanza de que en el futuro consigan atraer a más electores para que voten a un partido "de centro, moderado y liberal".

REFLEXIÓN DE JUAN MARÍN SOBRE LOS ERRORES

Sobre la reflexión que ha hecho el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que cree que Ciudadanos se equivocó al no ofrecer su abstención tras los comicios de abril para facilitar un gobierno de Pedro Sánchez, Villegas ha indicado que la Ejecutiva Permanente "no ha hecho ese debate y no ha llegado a esa conclusión ni a otra".

"Y yo, a título individual" y con los datos disponibles, "soy incapaz de llegar a esa conclusión", ha añadido, recordando que la abstención de los 57 diputados de Ciudadanos no bastaba para poner en marcha ese gobierno. En cualquier caso, ha reiterado que Sánchez tenía entonces "un plan para gobernar España con populistas y nacionalistas", lo tiene ahora también y "ahí Cs nunca va a estar".