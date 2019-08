Calvo saca pecho de la labor de Salvamento para responder a las críticas por el Open Arms: "Ha ayudado a 50.000 personas"

La vicepresidenta del Gobierno comparece en el Congreso en un pleno extraordinario para explicar la gestión del Open Arms, tras la petición de Unidas Podemos, Ciudadanos y PP. En su intervención ha comenzado destacando que el "fenómeno migratoria es absolutamente eterno y recurrente". Asimismo ha reseñado que al trabajar con "esta política de protección de derechos humanos" también hay que "conjugar la política de seguridad de nuestro país".

En su discurso también ha querido destacar el trabajo de Salvamento Marítimo, asegurando que durante la crisis del Open Arms, el 12 de agosto este destacamento "atendía 187". "No fue objeto de foco mediático. Para este gobierno si todas las vidas son iguales, lo son también todas las vidas de los migrantes", ha asegurado sobre la gestión de este servicio público, para alardear posteriormente de que han ayudado a "50.000 personas con los medios públicos del Estado". Asimismo ha insistido en relación al Open Arms en que en su último viaje "no ha pedido venir en ningún momento en puerto español".

Calvo ha destacado la labor de su Ejecutivo en esta materia, asegurando que la curva de llegada se había incrementando un 170% entre 2015 y 2018. Según los datos aportados por la vicepresidenta en agosto del año pasado se contabilizaron 68 muertes frente a una en lo que va de mes. "Este Gobierno no tuvo 100 minutos, ni 100 minutos. Tuvimos que asumir de manera rápida, pero también decidida, una situación puntual que se solapa constantemente con la política cotidiana", en relación a la gestión del Aquarius. Calvo también ha asegurado que han creado 2.537 plazas más en los centros en los que se reciben a los inmigrantes.

A Calvo le ha dado el relevo en la tribuna la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha exigido al Gobierno de Sánchez que “deje de agravar” las crisis migratorias. “Su política es inflamable”, ha incidido en una dura intervención en la que ha cargado contra los socialistas asegurando que convirtieron en un “spot publicitario” el rescate del Aquarius.

La comparecencia de la vicepresidenta se ha celebrado después de que Unidas Podemos, PP y Ciudadanos votasen a favor en la Diputación Permanente celebrada este martes. Los de Iglesias libraron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intervenir en un pleno extraordinario porque consideran que Calvo es la que ha gestionado la crisis del Open Arms este verano, por lo que conoce mejor lo ocurrido.

Durante la gestión de esta crisis, el Gobierno español no descartó multar al Open Arms por rescatar a un centenar de personas. Calvo reiteró que el buque español "no tiene permiso para rescatar" en el Mediterráneo. Cuestionada en una entrevista en la Cadena SER sobre si el Ejecutivo se plantea sancionar al barco ante la prohibición para salvar vidas emitida en enero por la Marina Mercante, Calvo ha respondido que "no hace falta recordarlo" pues "todos estamos sometidos a las leyes".