Cifuentes insiste en que presentó el trabajo fin de máster que la universidad niega que exista y no dimite

La presidenta Cristina Cifuentes se ha ratificado en sus declaraciones este viernes en la Convención Nacional del PP en Sevilla incluso después de que el rector de la universidad haya confirmado que el trabajo no se ha presentado ni defendido. "He dicho la verdad, no he mentido en nada", ha afirmado la presidenta, que espera y confía " en que los propios mecanismos de la universidad y Fiscalía averigüen qué ha ocurrido porque yo mi máster lo hice".

De la comparecencia del rector Javier Ramos asegura que ha entendido que la universidad "no ha podido verificar hasta el momento que el trabajo se presentara". La presidenta dijo el pasado miércoles que defendió el TFM el 2 de julio, que el acto "duró poco" y que tuvo lugar en el campus de Vicálvaro, una versión que ahora desmonta la universidad, que ha judicializado el escándalo al apreciar indicios de delito.

Cifuentes continúa así parapetándose en que las irregularidades admitidas por la universidad "son cuestiones ajenas a cualquier alumno que no entra ni tiene por qué en cuestiones administrativas que tengan que ver con actas". Y señala a la URJC como responsable de "aclararlo". "Confío que al final se pueda saber qué es lo que ha fallado, si ha sido un procedimiento administrativo, si ha sido mala fe... Lo que sé es que yo entregué mi trabajo de fin de máster", ha reiterado.

La dirigente autonómica se ha escudado en que "esto ocurrió hace siete años". "Había 3 personas. No sé si era el tribunal oficial, si era el que tenía que ser... Los detalles los tiene que dar la universidad. Seis años más tarde, comprenderá que no pueda recordar", ha dicho.

La presidenta dice que habla "con bastante frecuencia" con Rajoy porque "es el presidente de mi partido" y considera que no ve "ningún motivo para dimitir, más allá que hay grupos políticos que quieren que dimita". A su juicio, no ha cometido "ninguna ilegalidad ni irregularidad" y se ha presentado como la "primera sorprendida" y la "primera perjudicada" por este escándalo.

"Creo que por esa gran confianza que tengo en los tribunales deben ser los tribunales quienes determinen si ha habido delito, que se llegue hasta el final, y que sean quienes determinen las responsabilidades que haya que determinar. Me reitero absolutamente en todas y cada una de las explicaciones porque no he cometido ninguna ilegalidad. Esto lo mantengo ante ustedes en sede judicial o donde sea necesario", ha sostenido en el hotel sevillano donde se celebra la reunión de los populares este fin de semana.

Cifuentes niega haber tenido contacto desde que estalló el caso "con el rector, ni con el director del trabajo de fin de máster ni con ninguno de los profesores porque he preferido mantenerme al margen de esta polémica". "El hecho de que el tema esté judicializado va a permitir que personas independientes puedan hacer una valoración objetiva", ha añadido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid mostró en un vídeo lanzado por Periscope el día que eldiario.es sacó la primera exclusiva sobre las irregularidades del máster un acta que tanto las informaciones periodísticas como el propio rector han confirmado que es falsa. El supuesto director del máster, Enrique Álvarez Conde, ha dicho en una entrevista en Onda Cero que fue "reconstruida" por orden del rector, un extremo que ha desmentido Javier Ramos en su comparecencia de este viernes.

Por otra parte, la que figuraba como presidenta del tribunal que no existió, Alicia López de los Mozos, destruyó ayer la coartada de Cifuentes al confirmar ante la inspección de la universidad que el acto de defensa no se celebró y que su firma fue falsificada. Defender el TFM es un paso obligatorio para poder obtener el título que tiene Cristina Cifuentes.