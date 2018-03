Cs pide desconvocar el pleno de investidura y cree que el pacto JxCAT-ERC tiene mentiras

Ciudadanos ha registrado hoy un escrito dirigido al presidente del Parlament, Roger Torrent, solicitando la desconvocatoria del pleno de investidura del lunes 12 de marzo, y cree que el acuerdo que han cerrado Junts per Catalunya y ERC, y que han hecho llegar a la CUP, contiene "mentiras".

En declaraciones a los medios en la cámara catalana, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha explicado que su grupo ha presentado un escrito dirigido a Torrent y a la Mesa pidiendo que se desconvoque el pleno de investidura de Jordi Sànchez, previsto para el 12 de marzo.

Esta solicitud, ha precisado Carrizosa, implica la convocatoria de una Mesa y de una Junta de Portavoces para su valoración.

Carrizosa ha defendido la petición de Ciudadanos porque el pleno del lunes "no se celebrará", ya que no habrá una resolución del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre si permite o no a Sànchez acudir a su investidura antes del inicio del pleno.

"Ya que todos sabemos, incluido el propio Torrent, que este pleno no se va a celebrar, pedimos que el Parlament no se abra solo para cometer ilegalidades, para fomentar el lío y alargar el 'procés'", ha dicho el dirigente de Ciudadanos.

Independientemente de si Llarena permite o no al candidato ir a la cámara catalana, Carrizosa ha recalcado que para Ciudadanos Sànchez "está completamente inhabilitado" al estar imputado por "delitos muy graves": "Nunca aceptaremos un candidato" a la presidencia de la Generalitat con este perfil, ha insistido.

Respecto al acuerdo de investidura entre Junts per Catalunya (JxCAT) y ERC, Carrizosa ha considerado que en este documento los dos grupos parlamentarios "continúan mintiendo a sus votantes", como hicieron en la anterior legislatura.

"Luego, ante el juez, se desdicen categóricamente -de sus mentiras-, y aseguran que todo era simbólico", ha recordado en alusión a la declaración unilateral de independencia.