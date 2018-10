DIRECTO | Debate entre Carmen Calvo e Íñigo Errejón

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el diputado de Unidos Podemos Íñigo Errejón, han comenzado el debate analizando las distintas posiciones políticas que han despertado los presupuestos, en especial el anuncio de la subida del salario mínimo. "Desde la derecha decían que en estos presupuestos se va a hablar de la distribución de la riqueza, y a ellos les sonaba a amenaza casi", ha apuntado Calvo.

Errejón, por su parte, ha apuntado que le gustaría ver a Casado y a Rivera "decirle a sus votantes, que no cobran el salario mínimo, que no les parece bien la subida del salario. O a sus votantes mayores, que no les parece bien la ley de dependencia". "Es que parece que en el campo de la derecha hay una puja por ver quién tiene posiciones más ultras", ha concluido.