Errejón: "Sánchez, Iglesias y yo deberíamos comprometernos a dar un paso atrás si no hay Gobierno en enero"

Íñigo Errejón afronta esta semana su primera campaña electoral como candidato de Más País, tras haber vivido las de 2015 y 2016 en las filas de Podemos. Y lo hace con un tono crítico con el bloque progresista que formaron en las pasadas elecciones PSOE y Unidas Podemos. En una entrevista en la Cadena SER, el político madrileño ha planteado a sus rivales que dejen paso a otros perfiles si no se logra en estas elecciones formar un Gobierno de izquierdas. "Sánchez, Iglesias y yo deberíamos comprometernos a dar un paso atrás si no hay gobierno en enero", ha apuntado.

Según ha planteado Errejón, habría que dejar que "otros lo intenten". "Si no hemos sido capaces, a lo mejor tienen que venir otras personas", ha subrayado. En este sentido, ha apuntado que debería ser "gente independiente" o "perfiles procedentes de la sociedad civil". El líder de Más País ha lamentado que no se haya producido "un gramo de autocrítica" tras no haberse logrado la formación de Gobierno. "A Sánchez e Iglesias no se les puede dejar solos", ha subrayado.

El que fuera fundador de Podemos ha lamentado la "segunda oportunidad" que se le ha dado a la derecha para que alcance la Moncloa. "La solución con Vox no es darle zascas en los mítines, lo que no había que darle es una segunda oportunidad", ha criticado, de nuevo, la repetición electoral. "No creo que tenga que ser ilegal ninguna formación, pero hay que poner limites", ha subrayado Errejón, recordando la denuncia que ha puesto Más País ante la Junta Electoral por un spot de Vox.

Errejón mantiene que ha hecho "lo correcto" a la hora de lanzar el proyecto a nivel nacional nacido con Más Madrid para las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo. El líder de Más País ha subrayado que "había mucha gente harta, que no iba a votar o que iba a hacerlo con una pinza en la nariz a formaciones que no han respetado su voto". "Ya no hace falta más política en pequeñito o con la vista puesta en el corto plazo", ha remarcado.

El candidato por Madrid ha quitado importancia a las encuestas de las últimas semanas, donde la formación ha ido perdiendo presencia. En la lluvia de encuestas publicadas este lunes, último día en el que se pueden presentar, otorgan a Más País entre 1 y 5 escaños y queda lejos del 5% necesario para poder tener grupo propio. "Vamos a tener por encima de los 15 diputados", ha defendido en la entrevista Errejón. "Todas indican una cierta tendencia al alza. Lo digo con prudencia. Yo sería prudente, vamos a tener un muy buen resultado", ha remarcado.