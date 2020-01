Feijóo critica que el Gobierno haya perdido "la dignidad con los independentistas y la vergüenza con los gallegos"

El presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por perder "la dignidad con los independentistas y la vergüenza con los gallegos", para los que exige "el pago de los 370 millones de euros" que el Estado debe a la Comunidad.

Para el titular del Gobierno gallego, este Ejecutivo "es el peor Gobierno en cuarenta años de democracia" por haber llegado a acuerdos con "los independentistas" y por "no cumplir su palabra" con los gallegos, ha destacado este sábado en la reunión Interparlamentaria del Partido Popular en la Cidade da Cultura de Santiago.

En la misma línea, Feijóo ha censurado lo que para él son los "intereses" de "los nacionalistas y Podemos" que "solo querían llegar al Gobierno a costa de lo que fuese", incluso a costa de los "intereses de los gallegos". "Ahora se ven por fin en el Gobierno de España, en las moquetas de los despachos de todos los ministerios y mira que hace falta un desplegable para saber cuantos ministerios hay en estos momentos" en el país, ha ironizado.

Asegura que los actuales representantes de Moncloa "mienten" y creen que "sus mentiras son gratis" para la ciudadanía gallega. Pero defiende que estas falacias a las que se refiere "no salen gratis a los estudiantes, ni a los 5.000 trabajadores que dependen de la industria y que no saben por cuantos meses más van a seguir cobrando una nómina". El presidente gallego se pregunta "cómo se puede ser tan hipócrita de manifestarse en Madrid contra si mismos y no aportar ninguna solución" a los problemas que "ellos mismos han creado".

"LAS DEUDAS NO PRESCRIBEN"

Sus críticas no acaban aquí, y es que el máximo responsable del Partido Popular tiene claro que a Galicia "no le salen gratis" los 370 millones de euros que corresponden a la Comunidad y que el Estado "niega". Sobre esto, Feijóo ha puntualizado que hará "todo lo posible para recuperar" el total de la financiación.

Considera que a pesar de que el PSOE vaya a "venir por aquí a hacer muchas promesas" antes de las elecciones autonómicas, éstas "no se cumplirán y en caso de que se cumplan será con el dinero que nos deben". Sentencia que "las deudas no prescriben" y que con el paso del tiempo no solo se tendrán que atesorar la deuda, sino también "los intereses" que se crean.

Acusa al Gobierno socialista de "no decir la verdad" respecto a los plazos para la llegada del AVE --que "no estará para el Xacobeo 2021"--, la situación de las electrointensivas o por qué "se dedican a reformar el Código Penal para que resulte efectivo a los delincuentes independentistas".

RESPONSABILIDAD Y MODERACIÓN EN GALICIA

Frente al escenario político que dibuja, Feijóo ha colocado a su partido como el agente idóneo para "aplicar la inteligencia con responsabilidad, moderación y entendimiento" que "respaldan la gran mayoría de los gallegos". Estos valores son los que preserva el PPdG que "no se movió ni en el peor periodo de las vacas flacas, ni en los peores años de la crisis económica, ni en la peor de las inestabilidades del Gobierno de España", ni se moverá en "el peor Gobierno en cuarenta años de democracia".

Señala como "prioridad" la "agenda gallega", basada en la "innovación, la calidad y la Galicia verde", unas metas para el futuro según el presidente popular. Apuesta también por "hacer las cosas unidos" y por "ampliar la mayoría que representa" el PP en las "diferentes cámaras" estatales y autonómicas.

Precisamente, ampliar esa mayoría "es el objetivo" del partido de aquí a las elecciones autonómicas, para así crear "una mayoría abierta que prefiere la moderación y el entendimiento al enfrentamiento" y donde "las minorías no se impongan a las mayorías". En este sentido, se ha dirigido al "multipartito" de Pedro Sánchez para que "abandone los líos y las divisiones", "no siga sumando con las minorías" y apoye el proyecto de la "agenda gallega" que quiere el PP para Galicia.

Con sus palabras, Feijóo ha dejado claro que "la estabilidad, los avances, la coherencia y la moderación" son los valores que respaldan "la gran mayoría de gallegos". Esta ciudadanía sabe, según el titular del Gobierno gallego, que el PPdeG no tiene "socios que nos impidan ser moderados, al contrario, nuestros socios son los votantes que nos apoyan por moderados", explica. "A nosotros no nos eligieron simplemente para ser o para estar, sino para ejercer en defensa de los intereses de Galicia", ha añadido.