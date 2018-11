Girauta desliza que "pudo haber un pacto raro" entre Sánchez y Rajoy para que no hubiera elecciones

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, no las tienen todas consigo de que no hubiera algún acuerdo tácito entre el PP de Mariano Rajoy y el PSOE de Pedro Sánchez para evitar que hubiera elecciones antes de que triunfara la moción de censura que le desalojó del poder.

Este martes, Giratuta ha recordado que "el señor Rajoy se marchó en falso, se marchó además de una manera muy rara, no sé si lo recuerdan. Pudo dimitir y precipitar unas elecciones generales pero prefirió esperar a que el señor Sánchez fuera presidente y después dimitir. A ver si va a haber ahí un pacto raro", ha dejado caer.

Esta sorprendente reflexión la he hecho Girauta tras ser preguntado en el Congreso por su opinión sobre las nuevas conversaciones que ha sacado a la luz Moncloa.com entre Cospedal, su marido, Ignacio López del Hierro, con el excomisario Villarejo, en las que siguen planeando investigaciones a políticos, incluso de su propio partido. En ellas López del Hierro le dice a Villarejo que "su 'jefe' está de acuerdo en que se desarrolle esa línea de actuación". Dado que Cospedal era entonces la número dos del partido, por encima de ella solo estaba Mariano Rajoy.

Girauta ha contestado que si el PP quiere que sea "creíble" su mensaje sobre la regeneración del partido tendrá que explicar si Rajoy sabía que Cospedal había acordado trabajos de investigación interna con el excomisario. "Evidentemente habrá que saberlo", ha dicho Girauta.

El portavoz de Ciudadanos, además, Girauta se ha mostrado "escandalizado" ante esas ver prácticas internas que se están desvelando del PP, un partido que "ha estado corrompido de arriba a abajo".

Girauta tampoco comprende que De Cospedal haya dejado su cargo en la dirección del partido pero no el escaño de diputada por Toledo. "No lo acabo de entender, que exista una falla ética que impide ser miembro de un órgano del partido pero no ser miembro del Congreso.

Rajoy no quiso dimitir y mando a Cospedal a anunciarlo

Como se recordará, el día de la moción de censura, el PP mantuvo en vilo hasta el último momento la incógnita de qué iba a a hacer Rajoy ante el probable triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez contra él.

El PNV, cuyos cinco votos eran claves, no desveló hasta poco antes de las votaciones que iba a apoyarla. Rajoy no acudió a la sesión de la tarde y se refugió en un restaurante de la madrileña calle de Alcalá en donde permaneció con varios ministros y diputados de su confianza siguiendo los acontecimientos hasta pasadas las diez de la noche.

Por un momento se llegó a pensar que Rajoy iba a dimitir para provocar la convocatoria de elecciones generales, como le había pedido insistentemente Albert Rivera. Pero no lo hizo. Mandó precisamente a Dolores de Cospedal al Congreso para dejarlo claro.

Ahora Girauta ve "algo raro" en aquella decisión. "E l señor Rajoy se marchó en falso, se marchó además de una manera muy rara, no sé si lo recuerdan. Pudo dimitir y precipitar unas elecciones generales pero prefirió esperar a que el señor Sánchez fuera presidente y después dimitir. A ver si va a haber ahí un pacto raro", ha afirmado, misterioso. Y ahí lo ha dejado.