El Gobierno pide a Torra "inteligencia" para aprovechar la "vía política abierta" con Catalunya

"Tiene que haber suficiente inteligencia en el otro lado para aprovechar la vía abierta". Así se lo ha recordado este viernes el Gobierno al president de la Generalitat catalana, Quim Torra, ante la escalada de declaraciones de las últimas horas en las que, por un lado, el Govern ha amenazado con recuperar la vía de la unilateralidad y, por otro, Pedro Sánchez ha advertido de las consecuencias que podría acarrear esa estrategia, sin mencionar directamente la posibilidad de aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

"Demos una oportunidad a la política porque el otro camino ya lo conocemos", ha advertido la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras. La también ministra de Educación ha negado, sin embargo, que el Gobierno se esté planteando recuperar el 155: "No ha sido objeto de debate de este Gobierno. No se ha mencionado, ni se ha tratado, ni se ha realizado ningún tipo de consideración al respecto", ha insistido.

El Ejecutivo sigue abogando por la vía del diálogo y espera que se produzca la reunión prevista entre Sánchez y Torra para el próximo mes. No obstante, Celáa advierte: "El presidente Gobierno ya advirtió que Torra de que sabe a qué conduciría el camino de la quiebra legal, la unilateralidad y el desacato". Se refería a las palabras de Sánchez de anoche en Colombia.

El Gobierno "quiere y trabaja en la legalidad" y "espera una reciprocidad por parte del Gobierno en Catalunya". Moncloa no tiene "ninguna intención" de recorrer ninguna escalada ni un aumento de tensión, si bien advierte a Torra de que "tiene que ser un presidente de todos los catalanes" y no un mandatario "de parte".

La polémica de los lazos

Respecto a las agresiones de las últimas horas relacionadas con la colocación y retirada de lazos en las calles catalanas el Gobierno ha querido condenar "cualquier ataque que se haya producido" en ese contexto. A formaciones como Ciudadanos que han hecho de la retirada de esos símbolos como una de sus principales banderas Celáa ha pedido "contención y prudencia". "La libertad de expresión de los particulares termina donde empieza la de otros. Pero hay que guardar la mayor neutralidad posible de los espacios públicos", ha dicho. Este asunto, ha añadido, se abordará en la reunión sobre seguridad que mantendrán la administración central y la catalana el próximo 6 de septiembre.

El Ejecutivo también ha querido dejar claro que en ningún caso se está planteando aceptar las pretensiones de los independentistas. "Con toda claridad este Gobierno no acepta un referéndum que no es constitucional. El Gobierno de España no acepta lo que está fuera de la ley y la Constitución. No acepta un referéndum. Nosotros queremos trabajar por acuerdo,sobre el Estatuto y ese acuerdo es lo que podría votarse, no un referéndum".

Asimismo, ha recordado a la Generalitat la apertura de vías de diálogo emprendeida por el Ejecutivo tras la parálisis de los gobiernos de Mariano Rajoy. "Estamos abriendo los caminos para tener una interlocución y para saber qué piensan los otros. Estamos haciendo política. Demos una oportunidad al camino emprendido", ha añadido, si bien ha querido aclarar que el Gobierno no se dejará "embaucar" por el soberanismo: "Queremos una Catalunya dentro de España".