El Gobierno avisa de que la coalición no será moneda de cambio para un "gran pacto de reconstrucción"

La coalición de PSOE y Unidas Podemos no será una moneda de cambio en la negociación de un "gran pacto de país" que el Gobierno pretende empezar a abordar con el resto de fuerzas políticas así como con los agentes sociales, las comunidades autónomas o los ayuntamientos. "Estamos solicitando no solo que las organizaciones llamadas, el talento, acudan sino que lo hagan sin ningún tipo de excusa, sin poner condiciones que no tienen nada que ver con el objetivo común del diálogo", ha advertido la portavoz, María Jesús Montero.

La advertencia se produce después de que FAES, la fundación ultraliberal que preside José María Aznar, haya asegurado que cualquier acuerdo debe pasar por que Unidas Podemos esté fuera del Gobierno. "Este es un Gobierno fuerte y cohesionado con la capacidad de poder impulsar esta gran convocatoria al conjunto del país. A eso llamamos al resto de formaciones, no para ventajas partidistas o deseos que no se van a producir", ha respondido Montero al expresidente Aznar. En una entrevista en eldiario.es, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, admitió que desde "un sector" se estaba tratando cuestionar a la coalición: "El gobierno es el que es, y no el que a alguno le gustaría que fuera, ni un gobierno que pudiera prescindir de una parte".

Los contactos con el resto de fuerzas políticas para esos acuerdos de "reconstrucción económica y social" comenzarán este jueves con la llamada de Pedro Sánchez a Pablo Casado. El PP se ha quejado de haberse enterado de la convocatoria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y que no se hubiera contactado antes con el partido. "Sus gabinetes se pondrán en contacto justamente para plantear en qué momento es conveniente la capacidad de mantener esta entrevista", ha expresado la portavoz.

Tras la cita con el jefe de la oposición, Sánchez seguirá a lo largo del jueves y el viernes la ronda con el resto de formaciones con representación parlamentaria de mayor a menor, es decir, el siguiente en recibir la llamada sería Santiago Abascal, que la última vez no cogió el teléfono al presidente del Gobierno. Montero ha insistido en que no se trata solo de participar en la cita sino mantener una actitud de "arrimar el hombro" para intentar establecer los "cimientos" del país una vez que pase el punto álgido de la pandemia del coronavirus. La portavoz ha reclamado al resto de formaciones que aparquen el "cortoplacismo" y las "diferencias políticas" para trabajar en lo que "une" a los españoles "voten lo que voten".

La segunda fase de esa reconstrucción será la puesta en marcha de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Sánchez ya renunció a presentar los de este año con el estallido de la crisis sanitaria y la intención de la ministra de Hacienda es presentar las cuentas en "tiempo y forma", es decir, a finales de septiembre para que entren en vigor el 1 de enero.

Cuentas "en tiempo y forma" con "mayoría reforzada"

Montero ha explicado que es necesario dejar pasar unas semanas para que las previsiones sean las definitivas y se ha mostrado convencida de que habrá un bajón del PIB previsto para este año, pero que se producirá un "repunte" el que viene y el siguiente. "El Gobierno ha estado trabajando permanentemente en proyecto de presupuestos. Seguimos trabajando en ello con unas previsiones radicalmente distintas. Aún es pronto para tener datos sólidos, consistentes, de cómo se va a comportar la economía", ha señalado Montero.

La ministra se ha mostrado confiada en que las cuentas salgan adelante con el apoyo de las fuerzas que respaldaron la investidura de Sánchez y con "una mayoría reforzada". "No estamos en un momento cualquiera, estamos en un momento de reconstrucción de país", ha aseverado la portavoz.

A pesar de que Montero ha subrayado que el Gobierno está "fuerte y cohesionado", ha cerrado la puerta a la propuesta que dio por hecho en un comunicado la vicepresidencia de Pablo Iglesias el pasado jueves sobre el impulso de una renta mínima temporal hasta que se apruebe definitivamente el Ingreso Mínimo Vital. "Esperamos que en pocos meses podamos alumbrar esta prestación. No son medidas que se puedan improvisar ni diseñar de un momento para otro. Son prestaciones que han venido para quedarse", ha zanjado Montero.

La intención es, por tanto, impulsar el Ingreso Mínimo Vital que figuraba en el acuerdo programático del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sin la medida extraordinaria por la que apuestan los de Iglesias.