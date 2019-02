El Gobierno indulta a dos sindicalistas condenados a tres años de prisión por participar en un piquete

El Gobierno de Pedro Sánchez indultará a dos sindicalistas que fueron condenados a tres años de prisión por participar en un piquete durante una huelga. El Consejo de Ministros tomará la decisión formalmente este viernes a propuesta del Ministerio de Justicia, según han informado a eldiario.es fuentes gubernamentales.

El perdón gubernamental de Serafín Rodríguez y Carlos Rivas llegará más de ocho años después de que comenzara su proceso judicial. Los dos trabajadores participaron en una huelga de transporte en Galicia en el año 2008. En 2011, una jueza les condenó a tres años de cárcel al considerar que incurrieron en un delito contra los derechos de los trabajadores por paralizar varios camiones y lanzarles objetos. La Audiencia Provincial ratificó la sentencia.

El Gobierno de Mariano Rajoy denegó su indulto y volvieron a solicitar otro. Desde entonces la ejecución de la sentencia está pendiente y los dos sindicalistas a la espera de una decisión gubernamental, que llegará este viernes. Incluso dos camioneros cuyos vehículos sufrieron daños desistieron del proceso y reclamaron el indulto para los dos trabajadores.

Además de haber recogido firmas, Carlos y Serafín contaban con el respaldo por unanimidad del Parlamento gallego para recibir el indulto parcial y evitar así su ingreso en la cárcel. "Habrá una posición del Gobierno de España acorde a lo que solicitó el Parlamento gallego", adelantó el líder del PSOE regional, Gonzalo Caballero, este jueves, informa Europa Press.

"Estoy condenado sin haber hecho nada. Yo llegue después de que se lanzaran unas piedras contra los camiones. Estaba ahí hablando con un compañero y vino la policía a identificarnos. Me dijeron que si no había hecho nada no tenía de qué preocuparme, que había una grabación. Pero esa grabación no ha aparecido en ningún momento", explicó Serafín a eldiario.es en 2014, en un momento en el que estaba de baja por ansiedad: "En el indulto he reconocido cosas que no he hecho, pero es la única salida que me queda para no ir a la cárcel", afirmó como explicación a la solicitud del perdón gubernamental.