El Gobierno irlandés cree que el acuerdo del brexit se retrasará a diciembre

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, afirmó hoy que la firma de un acuerdo sobre el "brexit" podría retrasarse hasta diciembre, ante la falta de consenso sobre asuntos clave entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido.

En declaraciones a los medios en Dublín, el líder democristiano indicó que "nadie sabe seguro" cuándo se podrá lograr un pacto para diseñar una salida ordenada, mientras los dos bloques siguen buscando una solución durante esta semana, que concluirá en Bruselas con una cumbre comunitaria.

"Nos encontramos en una fase clave y sé que algunos eran optimistas respecto a la posibilidad de lograr un acuerdo esta semana, yo siempre he creído que era improbable e imagino que la mejor oportunidad será en noviembre o diciembre", dijo Varadkar sobre las conversaciones, cuyo gran escollo es solucionar el futuro de la frontera irlandesa.

El "taoiseach" (primer ministro) se reúne hoy en Dublín con Arlene Foster, la líder del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, que sostiene al Gobierno británico y rechaza las propuestas planteadas por Bruselas para mantener abierta la frontera entre las dos Irlandas tras el "brexit", clave para sus economías y el proceso de paz.

Salvo que Londres presente un plan alternativo viable, la UE quiere que la provincia siga alineada con algunas normas del mercado interior y la unión aduanera, una salvaguarda inaceptable para los unionistas, pues creen que situaría la futura frontera en el mar de Irlanda y les aislaría del resto del Reino Unido.

El DUP, además, culpa al Ejecutivo irlandés de animar al negociador jefe de la UE, Michel Barnier, a ser "duro" respecto a esta cuestión y poner a las economías de la isla "al borde del precipicio" por su intransigencia, por lo que se prevé que el encuentro entre Varadkar y Foster será tenso.

En este contexto, el portavoz unionista del "brexit", Sammy Wilson, afirmó hoy en el diario "Belfast Telegraph" que es "probablemente inevitable" que las negociaciones sobre este divorcio concluyan sin un acuerdo.

"Debido a la manera en que la UE se está comportando y ha acorralado a Theresa May no existe ahora mismo un acuerdo que pueda ser aceptado por la mayoría del Parlamento británico. Por lo tanto, es probablemente inevitable que lleguemos a un escenario de no acuerdo", señaló Wilson al citado medio.